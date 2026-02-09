Vink ziet dissonant bij Ajax: "Hij is daar niet goed genoeg"

Bij Marciano Vink en Kenneth Perez veel irritatie na het duel tussen AZ en Ajax. De twee analisten snappen weinig van hoe Ajax de tweede helft is ingegaan, terwijl ook de standaardsituaties van de Amsterdammers onder de loep worden genomen.

"AZ was in de eerste helft heel erg matig", analyseert Vink bij ESPN. "Ajax profiteerde daarvan tot de zestien, want het leek wel alsof ze niet wilden scoren. Ik vond Ajax best prima spelen in de eerste helft, maar dan moet je het wel gaan verzilveren."

Ondanks een goed eerste bedrijf van Ajax, bleek de tweede helft zeer taai. "Iedere keer als een tegenstander een tegenzet doet tegen Ajax, dan lijkt het wel alsof ze bij Ajax daar geen antwoord op hebben. Ik weet niet wat er gebeurt in de kleedkamer, maar als Ajax moet je wel bereid zijn om een tegenzet te doen."

"Als jij voorafgaand aan het seizoen op 1 meter 55 hebt gescout en je hebt Sutalo, die mandekkend niet echt goed genoeg is, dan heb je al gauw dat je de hele ploeg in de zestien kan zetten, maar de tegenstander heeft dan iets meer lengte", constateert hij.

Perez sluit zich daarbij aan. "Te veel spelers bij Ajax denken: 'komt wel goed'. Het komt heel vaak niet goed. Het was wel terecht dat ze een punt overhielden, maar dat is wel op basis van de eerste helft. Het niveau is zo erbarmelijk. Ajax heeft zichzelf zo vaak niet beloond", besluit hij.