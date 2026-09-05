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Vink ziet favoriet in topper Ajax-PSV: "Denk dat zij verder zijn"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © BSR Agency

Marciano Vink denkt dat PSV de grootste kans heeft om de topper van zaterdagavond in de Eredivisie te winnen. De ploeg uit Eindhoven en de Ajax trappen om 20:00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.

"Op dit moment lijkt PSV me verder dan Ajax. Ook bij PSV moeten nog een paar nieuwe spelers worden ingepast, zoals Lutsharel Geertruida en Filip Kostic, maar in Eindhoven staat er wel al echt een geraamte", meent Marciano Vink in De Telegraaf.

"Een groot deel van de groep is bekend met de speelwijze van de trainer met wie ze al meerdere seizoenen samenwerken en dat zie je terug. Er is meer duidelijkheid, meer vastigheid. Ervaren jongens als Mauro Junior, Ivan Perisic en Guus Til zijn daarbij heel belangrijk", vindt hij. 

Daarbij denkt Vink dat Ajax nog geen tegenstander van formaat heeft gehad. "Je kunt je wel afvragen of ze al echt getest zijn. Dat vind ik niet. Bij die wedstrijden in de Conference League zijn ze echt niet getest. Maar het programma is zoals het is. En het kan ook heel goed uitpakken, want als ze deze wedstrijd winnen dan geeft dat ook een enorme boost."

Daarbij moet men in Amsterdam, vanwege alle aankopen, de ideale basis nog vinden. "Bij Ajax is de ideale basiself nog niet helemaal gevonden. Er zijn behoorlijk wat wisselingen geweest en Michel is nog duidelijk zoekende. Je ziet de wisselingen in de spits tussen Tolu Arokodare en Marcos Leonardo."

"Na het vertrek van Mika Godts hebben op links afwisselend Abdellah Ouazzane en Oscar Gloukh gespeeld. Voor de nummer zes-positie hebben ze nu Sofyan Amrabat gehaald. De afgelopen wedstrijden speelde daar Jorthy Mokio. Die was aan de bal naar behoren, maar kwetsbaar zonder bal", meent hij.

En ook de verdediging roept vraagtekens op. "Achterin is het erg jong. Daar komt nu dan de Duitse international Thilo Kehrer bij, maar wie gaat er dan weer uit? Er zijn nog zoveel vraagtekens bij Ajax. Maar dat gezegd hebbende, heeft dit Ajax wel al in delen van wedstrijden prachtig voetbal laten zien dit seizoen."

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