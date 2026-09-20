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Vink ziet grote verandering bij Ajax: "Wat wil je nog meer?"

Max
bron: ESPN
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Marciano Vink meent dat Ajax grote stappen heeft gezet. De Amsterdammers speelden zaterdagavond gelijk tegen Excelsior, maar de analist zag een groot verschil met de vorige seizoenen. 

Vink kijkt door het resultaat heen. "Ajax heeft in de afgelopen jaren vaker dit soort duels gespeeld in eigen huis. En dan was het niet om aan te gluren", stelt hij bij ESPN. "Toen moest je de kansen echt bij elkaar schrapen. Dan gaven ze ook nog eens de bal aan de tegenstander en loerden ze op de omschakeling. Dat hebben we ook gezien."

De analist ziet nu een ander Ajax. "De Cruijff-filosofie, het Spaanse, aanvallende voetbal is echt terug bij Ajax. Ik denk dat de mensen dat écht moeten koesteren. Het is om te smullen", vervolgt hij. "Vandaag is het resultaat misschien niet helemaal wat je wil, maar als je 33 kansen, waarvan acht opgelegd... wat wil je dan nog meer? Daarvoor ga je naar het stadion. Die 2-2 smaakt als een 2-2, maar het voelt wel als een andere wedstrijd."

"Onder Farioli hebben ze de polonaise naar buiten gelopen als er met 1-0 werd gewonnen en er drie kansen waren. Dan ga je liever voor zoiets. Die bal binnenkant kruising van Gloukh. Dát is wat je de mensen wil geven. Tuurlijk heb je een kutgevoel dat het 2-2 is geworden, maar ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV allemaal op een bepaald niveau zitten waarvoor je naar het stadion gaat", besluit Vink. 

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