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Vink ziet harde klap voor Ajax: "Hadden een goede formule gevonden"

Amber
bron: Voetbalpraat
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Ajax moet het lange tijd stellen zonder Kasper Dolberg. De spits raakte tijdens de afgelopen interlandperiode geblesseerd aan zijn rechterknie en werd dinsdag geopereerd. Marciano Vink vindt het wegvallen van de Deen een flinke tegenvaller, juist omdat Ajax met Dolberg en Tolu Arokodare volgens hem een goede spitsencombinatie had gevonden.

Dolberg liep de blessure op tijdens een training van de nationale ploeg van Denemarken. Al voor de operatie waren de signalen vanuit Amsterdam zorgwekkend. Inmiddels is duidelijk dat Ajax voorlopig niet over de aanvaller kan beschikken.

De timing is extra ongelukkig, omdat Dolberg zich de laatste weken nadrukkelijk had laten zien. Onder trainer Míchel Sánchez ontwikkelde hij zich tot een belangrijk aanspeelpunt in de aanval. Vink heeft sowieso veel waardering voor de spits, mede vanwege de manier waarop Dolberg als diabetespatiënt zijn topsportcarrière invult. "Het is niet makkelijk, want hij heeft een heel ander programma dan de meeste spelers. Hij leeft anders dan de meesten. Ik vind het sowieso knap wat hij al bereikt heeft. Ik ben Dolberg-fan", zegt Vink bij ESPN.

Volgens de oud-Ajacied had Ajax bovendien een interessante wisselwerking gevonden tussen Dolberg en Arokodare. De twee spitsen verschillen duidelijk van elkaar en konden daardoor ieder op hun eigen manier iets toevoegen. "Hij was echt het aanspeelpunt en als Tolu er dan in kwam, gebeurde er weer iets. Ze hadden met deze twee totaal verschillende spitsen een goede formule gevonden", aldus Vink.

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