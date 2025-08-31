Vink ziet lichtpuntje bij Ajax: "Is de enige constante factor"

Ondanks het teleurstellende gelijkspel van Ajax bij FC Volendam (1-1) was er voor analist Marciano Vink toch één lichtpuntje: Youri Baas. De verdediger maakte indruk op de oud-voetballer, die hem bij ESPN aanwees als de enige hoopgevende factor binnen de ploeg van John Heitinga.

"Hij is de enige constante factor", begon Vink. "Vooral voetballend gezien. En over zijn defensieve kwaliteiten heb ik ook geen zorgen. Hij sprint het hardst terug van iedereen."

De analist loofde de mentaliteit van de jonge Ajacied. "Hij steekt zijn poot er ook gewoon in. Achterin is hij de speler die wat kan met de bal. Itakura ook wel, maar minder."

Volgens Vink heeft Ajax een speler als Baas hard nodig om uit de huidige malaise te komen. Hij zoekt van achteruit de voetballende oplossing. "Dat heeft Ajax nodig, ze moeten gewoon beter gaan voetballen."