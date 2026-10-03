Vink ziet onnodige fout van Ajax-speler: "Snap niet wat hij doet"
Marciano Vink is niet te spreken over het optreden van Dies Janse bij de 2-2 van Jong Slovenië tegen Jong Oranje. Volgens de ESPN-analist maakte de verdediger van Ajax een verkeerde keuze in de aanloop naar de gelijkmaker.
Jong Oranje kwam in de eerste helft op ongelukkige wijze in de problemen. Doelman Bernt Klaverboer leverde de bal in, waarna Slovenië snel toesloeg. Vink ziet daarbij ook een duidelijke fout van Janse.
"Ik snap niet wat Janse voorbij die nummer negen doet", zegt Vink in de studio van ESPN. De verdediger liet zijn directe tegenstander los en bewoog richting een andere speler.
"Je ziet dat hij naar de nummer negen kijkt, dan moet je hem dekken. Voelen, met je handen tegen zijn rug, dat hij niet achter je terecht kan komen. Blijf bij hem. De nummer tien, waar hij nu naartoe liep, kon nooit aangespeeld worden. Ik vind dat van die slordige keuzes", aldus Vink.
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