Vink ziet onnodige fout van Ajax-speler: "Snap niet wat hij doet"

Marciano Vink is niet te spreken over het optreden van Dies Janse bij de 2-2 van Jong Slovenië tegen Jong Oranje. Volgens de ESPN-analist maakte de verdediger van Ajax een verkeerde keuze in de aanloop naar de gelijkmaker.

Jong Oranje kwam in de eerste helft op ongelukkige wijze in de problemen. Doelman Bernt Klaverboer leverde de bal in, waarna Slovenië snel toesloeg. Vink ziet daarbij ook een duidelijke fout van Janse.

"Ik snap niet wat Janse voorbij die nummer negen doet", zegt Vink in de studio van ESPN. De verdediger liet zijn directe tegenstander los en bewoog richting een andere speler.