Virgil van Dijk beschermt Hato: "Dat zijn weer leermomenten"

"De manier waarop je hem niet wint, dat is heel vervelend. We hebben gestreden, maar iedereen kan fouten maken", vertelt Van Dijk aan de NOS. Spanje had weliswaar meer balbezit, maar Nederland stond verdedigend sterk en gaf weinig weg. "Ze domineerden wel meer in balbezit, maar we stonden verdedigend goed en gaven weinig weg", aldus Van Dijk. De eerste tegentreffer kwam tot stand door een fout van Jorrel Hato, die "geen bewuste fouten" maakte volgens zijn aanvoerder. "Via de kluts valt hij goed en dat is enorm balen."

Hato kreeg uiteindelijk ook rood na een overtreding op Robin Le Normand, maar Van Dijk biedt hem steun. "Het is jammer dat hij rood pakt, maar dat zijn weer leermomenten. We moeten nu vooral gewoon rustig blijven", zei Van Dijk. Hij is ervan overtuigd dat Nederland de kwaliteiten heeft om de return in Spanje te winnen. "We hebben de kwaliteiten om het iedereen lastig te maken. Vandaag hebben we een goede stap gezet en nu is het de taak om dit door te zetten."