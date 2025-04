Virgil van Dijk lovend over Ajacied: "Echt veel van hem geleerd"

Door zijn contractverlenging is Virgil van Dijk ook de komende seizoenen aanvoerder van Liverpool. Dat aanvoerderschap nam hij over van Jordan Henderson, over wie hij zeer te spreken is.

"Ik heb tijdens mijn carrière met verschillende aanvoerders te maken gehad. Je kunt van iedereen bepaalde dingen leren. Hier hadden we Jordan Henderson. Hij was een geweldige aanvoerder", vertelt de Van Dijk op de website van Liverpool. "Hij is natuurlijk nog steeds een goede vriend van me, maar ik heb echt veel van hem geleerd, zowel op als naast het veld."

"Hij zet de standaard bij elke training, ook door de manier waarop hij communiceert buiten het veld. Hij zorgt ervoor dat iedereen meedoet – niet alleen de spelers, maar ook de rest van de mensen die bij de club betrokken zijn, of dat nu op het trainingsveld is of daarbuiten", gaat hij verder. "Samen met James Milner, die ook al lang meeliep, is hij heel belangrijk geweest in hoe ik het team aanvoer en hoe ik het team naast het veld probeer te managen."