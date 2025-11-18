Het laatste Ajax Nieuws
Virgil van Dijk passeert Frank de Boer met mooi Oranje-record
Virgil van Dijk Foto: © BSR Agency
Virgil van Dijk heeft maandagavond geschiedenis geschreven. De voormalig speler van FC Groningen is de speler die het vaakst aanvoerder van het Nederlands elftal is geweest.
Tegen Litouwen droeg Van Dijk voor de 72ste keer de aanvoerdersband bij het Nederlands elftal. Daarmee passeert de verdediger recordhouder Frank de Boer, die de band 71 keer droeg in dienst van Oranje.
De 34-jarige Van Dijk speelde tegen Litouwen zijn 88ste interland. De Boer speelde er in totaal 112.
Virgil van Dijk passeert Frank de Boer met mooi Oranje-record
