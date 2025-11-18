Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Virgil van Dijk passeert Frank de Boer met mooi Oranje-record

Max
bron: Voetbal International
Virgil van Dijk
Virgil van Dijk Foto: © BSR Agency

Virgil van Dijk heeft maandagavond geschiedenis geschreven. De voormalig speler van FC Groningen is de speler die het vaakst aanvoerder van het Nederlands elftal is geweest. 

Tegen Litouwen droeg Van Dijk voor de 72ste keer de aanvoerdersband bij het Nederlands elftal. Daarmee passeert de verdediger recordhouder Frank de Boer, die de band 71 keer droeg in dienst van Oranje. 

De 34-jarige Van Dijk speelde tegen Litouwen zijn 88ste interland. De Boer speelde er in totaal 112.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek

Van der Vaart over aanvaring bij Ajax: "Dat liep uit de hand"

0
Jeroen Stekelenburg

Jeroen Stekelenburg oppert oud-Ajacied: "Hij heeft geen club"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Frank de Boer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd