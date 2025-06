Virgil van Dijk was in beeld bij Ajax: "Hebben twijfels gehad"

Virgil van Dijk was als speler van FC Groningen even in beeld bij Ajax. De verdediger vertrok uiteindelijk niet naar Amsterdam, maar naar Celtic.

Volgens Robert Maaskant had Van Dijk destijds wel naar de top van Nederland gekund. "Dat ze zo'n jongen hebben laten lopen, vind ik echt een misser van de Nederlandse topclubs", stelt hij in Voetbal International. "Niemand kon garanderen dat het uiteindelijk zo zou gaan lopen, maar Virgil was op dat moment ook al écht een goede verdediger, die duidelijk klaar was voor de volgende stap. Het is toch wel heel gek dat ze in de Nederlandse top dit gokje niet hebben genomen."

Inmiddels hoort de 33-jarige Oranje-international al een tijd bij de top van de wereld, maar toen waren er nog twijfels over de verdediger. "Ik vind het ook vreemd, al heeft Virgil er zelf eens over gezegd dat hij dan misschien toch nog niet goed genoeg was voor de topdrie. Zo kan je er ook naar kijken, in plaats van alleen naar de andere partij te wijzen", vertelt Dick Lukkien. "Ajax is nog wel in beeld geweest, maar die zullen dan toch hun twijfels hebben gehad, denk ik."