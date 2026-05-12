Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen

Bjorn
Ajax-spelers balen na een tegentreffer
Ajax-spelers balen na een tegentreffer Foto: © BSR Agency

Ajax is afgelopen weekend door de nederlaag tegen FC Utrecht weggezakt naar de vijfde plek in de Eredivisie. Als de Amsterdammers in de laatste speelronde geen plekje stijgen, is de ploeg van trainer Óscar García veroordeeld tot het spelen van de play-offs om Europees voetbal.

Ajax moet zondagmiddag winnen op bezoek bij SC Heerenveen om de vijfde plek te kunnen ontlopen en is daarbij ook nog afhankelijk van de resultaten van nummer drie FC Twente (op bezoek bij landskampioen PSV) en nummer vier NEC (thuis tegen Go Ahead Eagles).

Bij een gelijkspel of nederlaag van Ajax in Friesland is de vijfde plek een feit. FC Twente heeft aan een punt genoeg om Ajax onder zich te houden, terwijl NEC moet winnen bij een zege van de Amsterdammers. 

Als Ajax vijfde wordt, wacht de nummer negen van de Eredivisie in de halve finale van de play-offs. Op dit moment is dat FC Groningen, maar ook Sparta Rotterdam zou nog negende kunnen worden. Ajax heeft wel het thuisvoordeel in de play-offs, maar de Amsterdammers kunnen niet in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen en wijken daarom uit naar FC Volendam.

De andere halve finale gaat sowieso tussen FC Utrecht en SC Heerenveen. Beide ploegen spelen komend weekend echter nog wel ergens om. De hooggeplaatste ploeg speelt namelijk thuis in de halve finale. FC Utrecht en SC Heerenveen hebben allebei vijftig punten, maar FC Utrecht heeft een beter doelsaldo. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Willem van Hanegem

Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"

0
Davy Klaassen

Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"

'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'

Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"

Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"

"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"

Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"

Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"

Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws