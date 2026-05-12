Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen

Ajax is afgelopen weekend door de nederlaag tegen FC Utrecht weggezakt naar de vijfde plek in de Eredivisie. Als de Amsterdammers in de laatste speelronde geen plekje stijgen, is de ploeg van trainer Óscar García veroordeeld tot het spelen van de play-offs om Europees voetbal.

Ajax moet zondagmiddag winnen op bezoek bij SC Heerenveen om de vijfde plek te kunnen ontlopen en is daarbij ook nog afhankelijk van de resultaten van nummer drie FC Twente (op bezoek bij landskampioen PSV) en nummer vier NEC (thuis tegen Go Ahead Eagles).

Bij een gelijkspel of nederlaag van Ajax in Friesland is de vijfde plek een feit. FC Twente heeft aan een punt genoeg om Ajax onder zich te houden, terwijl NEC moet winnen bij een zege van de Amsterdammers.