Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Ajax is afgelopen weekend door de nederlaag tegen FC Utrecht weggezakt naar de vijfde plek in de Eredivisie. Als de Amsterdammers in de laatste speelronde geen plekje stijgen, is de ploeg van trainer Óscar García veroordeeld tot het spelen van de play-offs om Europees voetbal.
Ajax moet zondagmiddag winnen op bezoek bij SC Heerenveen om de vijfde plek te kunnen ontlopen en is daarbij ook nog afhankelijk van de resultaten van nummer drie FC Twente (op bezoek bij landskampioen PSV) en nummer vier NEC (thuis tegen Go Ahead Eagles).
Bij een gelijkspel of nederlaag van Ajax in Friesland is de vijfde plek een feit. FC Twente heeft aan een punt genoeg om Ajax onder zich te houden, terwijl NEC moet winnen bij een zege van de Amsterdammers.
Als Ajax vijfde wordt, wacht de nummer negen van de Eredivisie in de halve finale van de play-offs. Op dit moment is dat FC Groningen, maar ook Sparta Rotterdam zou nog negende kunnen worden. Ajax heeft wel het thuisvoordeel in de play-offs, maar de Amsterdammers kunnen niet in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen en wijken daarom uit naar FC Volendam.
De andere halve finale gaat sowieso tussen FC Utrecht en SC Heerenveen. Beide ploegen spelen komend weekend echter nog wel ergens om. De hooggeplaatste ploeg speelt namelijk thuis in de halve finale. FC Utrecht en SC Heerenveen hebben allebei vijftig punten, maar FC Utrecht heeft een beter doelsaldo.
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"
NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"
Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Henk Spaan doet Ajax-onthulling: "Is een week geleden rondgekomen"
Ajax Vrouwen-spits feliciteert PSV niet volmondig: "Win zelf graag"
'Ajax-directeur Beuker zit op 'dood spoor' en praat met nieuwe club'
Ajax tegen FC Groningen? "Dat wordt een bizarre wedstrijd..."
Van Hooijdonk ziet Ajax ploeteren: "Ze zijn blij met een puntje"
Van der Gijp kritisch op Ajax: "Gewoon heel slecht gedaan..."