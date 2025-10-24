Vissers: "Ajax is daar niet klaar voor, zoveel is duidelijk"

Na de volgende Europese afgang, ditmaal een 5-1 nederlaag tegen Chelsea, staat Ajax onderaan in de Champions League-groep, met nul punten en een doelsaldo van 1-11. Wat rest is vooral schaamte en frustratie, schrijft voetbalverslaggever Willem Vissers.

Volgens Vissers ligt de oorzaak niet bij één persoon, maar is het falen systemisch. Trainer John Heitinga, die pas laat besloot over te stappen op een defensievere speelwijze, stelde in Londen veteraan Remko Pasveer op "om diens ervaring en coaching". Maar na vijftien minuten kon zijn plan de prullenbak in, nadat Kenneth Taylor met rood van het veld moest na een onbezonnen sliding. "Die ene actie bevatte veel elementen van Ajax’ huidige falen", schrijft Vissers namens De Volkskrant. "Ook de zelfopgeleide profs van de club zijn allang geen voorbeelden meer van technische suprematie."

Spelers als Davy Klaassen en Steven Berghuis maakten eerder kostbare fouten, en ook Wout Weghorst oogde verdwaald. "De manier waarop hij woensdag een strafschop veroorzaakte, riep vragen op over zijn gesteldheid."

Ook de selectie zelf is onderwerp van kritiek. Technisch directeur Alex Kroes krijgt een veeg uit de pan: "Hij zadelde, gedwongen tot saneren, Ajax op met een selectie die weinig te zoeken heeft in de Champions League." Volgens Vissers ontbreekt het aan evenwicht, urgentie en mentale weerbaarheid. De jeugdige Mika Godts 'doolt over het veld, zonder initiatief'.

Over Heitinga is hij uiteindelijk onverbiddelijk: "Heitinga is als het kind dat dicht bij de branding probeert een zandkasteel te bouwen en verbaasd is dat het telkens wegspoelt."

Alleen de fans kunnen op enig krediet rekenen. Die zongen tot het einde toe en eisten op een gegeven moment het vertrek van Heitinga, toen hij de creatieve Oscar Gloukh wisselde na de rode kaart voor Taylor. "Even lieten ze hun rauwe emotie de vrije loop." Komend weekend wacht FC Twente-uit. Een nieuwe misstap betekent mogelijk het definitieve einde van Ajax’ titelaspiraties. Vissers stelt duidelijk: "Ajax is niet klaar voor voetbal op het hoogste niveau, zoveel is duidelijk."