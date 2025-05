Vissers: "Hij gedroeg zich als een waanzinnige tegen Ajax"

Na het eindsignaal zou hij zelfs iemand van Ajax hebben geslagen. "Laatste vrije trap: invaller Mats Seuntjens zette de bal voor, iedereen stond voor de neus van doelman Remko Pasveer, collega Etienne Vaessen was mee naar voren getogen en gedroeg zich als een waanzinnige, ook na het duel", schrijft Willem Vissers van de Volkskrant.

Na het eindsignaal zou hij zelfs iemand van Ajax hebben geslagen. "Er was een flink opstootje, waarbij leden van beide teams betrokken waren. Het meest prominente figuur was Groningen-doelman Vaessen. Eerst had hij het al aan de stok met tegenstanders Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Davy Klaassen, waarna hij in de wirwar van een nog grotere chaos terecht kwam met veel spelers en stafleden", zo schrijft De Telegraaf.

Beelden van de vechtpartij op social media laten zien dat Vaessen wild om zich heen slaat. "Daarbij lijkt de keeper meermaals naar de grond te slaan, waar op dat moment iemand van Ajax zich bevindt. Wie degene is die daar op de grond ligt/zit, wordt niet helemaal duidelijk op de chaotische beelden, maar het lijkt om een staflid van de Amsterdammers te gaan en niet om een speler", zo klinkt het.

Inan heeft de beelden ook bekeken. "Terwijl Weghorst in de kleedkamer arriveert, loopt het op het veld uit de klauwen. Opnieuw met Vaessen, die in de aanloop naar de clash stelde als Brabander PSV de titel wel te gunnen, is het middelpunt van een hoop opgefokte spelers. Er wordt geduwd, getrokken en, zo is op vertraagde beelden te zien, vuistslagen uitgedeeld door Vaessen", zo schrijft de clubwatcher.