Vissers noemt PSV-speler voor Ajax: "Hadden ze maar zo'n type"

Ajax liet de laatste drie wedstrijden acht punten liggen en moet vrezen voor het verliezen van de koppositie. "Had Ajax, om een dwarsstraat te noemen, maar één type als Noa Lang in de selectie", schrijft Vissers in De Volkskrant. "Eén speler die werkelijk kan verrukken, die snelheid en vermogen tot dribbelen heeft op de vleugels, die de ene week alles kan en de volgende week misschien niets."

Vissers erkent dat Lang niet de meest geliefde speler is in Nederland. "Noa Lang, zelfs bij PSV hebben sommigen een hekel aan hem, bijvoorbeeld toen hij tijdens de sportieve crisis eerder dit seizoen vertelde dat het publiek gewoon voor PSV moest juichen", herinnert de journalist. "Dergelijke spelers roepen extreme emoties op, uit alle hoeken."

Afgelopen weekend vertolkte de oud-Ajacied een glansrol tegen Feyenoord. "Natuurlijk provoceerde hij na de beledigingen van de tribunes, vooral bij de 2-2, toen hij op een reclamebord ging staan, vlak voor de supporters van de thuisclub, en bij de 2-3 in de 100ste minuut opnieuw", zag Vissers. "Lang incasseerde de haat met satanisch genoegen."