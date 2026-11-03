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Vissers over Ajax: "Die bakt er tot nu toe nog helemaal niks van"

Niek
Willem Vissers bij de première van de film 'Louis' in Amsterdam
Willem Vissers bij de première van de film 'Louis' in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ door een doelpunt van Tolu Arokodare en Willem Vissers noemde de Nigeriaanse centrumspits onlangs een 'hele leuke gozer' na de wedstrijd tegen Atalanta Bergamo. De verslaggever ontkent echter dat hij een vriend is van de aanvaller. 

"Ik heb hem helemaal niet meer gesproken en dat hoeft ook niet", benadrukt hij in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. "Ik vond dat toen leuk, omdat hij toen heel positief was over die Marcos Leonardo. Die bakt er tot nu toe helemaal nog niets van en hij (Tolu, red.) ging in die persconferentie heel erg vertellen dat hij (Leonardo, red.) goed traint, dat hij doelpunten maakt, terwijl hij eigenlijk zijn concurrent is", constateert Vissers.

"Dat zie je niet zo vaak in het voetbal, dus ik dacht: ik zeg iets aardigs", legt hij uit. "Het was gemeend en ook iets wat vaker zou moeten gebeuren in de wereld. Af en toe zouden wij wat aardiger moeten zijn voor elkaar", stelt Vissers, die veel reacties heeft gekregen naar aanleiding van zijn lieve opmerkingen. "Soms positief en soms negatief, maar dat maakt mij niet zoveel uit. Ik ben 62 en ze kijken maar wat ze zeggen."

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