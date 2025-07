Vitesse-fans wekken verbazing: "Was ruzie met aanhang van Ajax"

Vitesse is opnieuw de proflicentie kwijtgeraakt, maar hoopt deze terug te krijgen via de beroepscommissie van de KNVB. Het is al het tweede jaar op rij dat de club uit Arnhem haar licentie kwijt is. Clubwatcher Lex Lammers zet de plussen en minnen op een rijtje.

Lammers wijst bij de plussen onder meer naar de historie van de club. Zo is Vitesse na Sparta Rotterdam de oudste profclub in Nederland. Ook heeft de club uit Arnhem een grote aanhang, getuige de gemiddeld 16.000 supporters die vorig seizoen de thuiswedstrijden in de Gelredome bezochten in de Keuken Kampioen Divisie. Verder speelt Vitesse een maatschappelijke rol en speelt emotie bij de supporters een grote rol.

Daarentegen ondermijnt Vitesse al jarenlang de licentieregels en hebben de Arnhemmers de zaken bestuurlijk al lange tijd niet op orde. Lammers kan zich ook niet vinden in de krokodillentranen die de fans van de club tonen. "De Supportersvereniging Vitesse vraagt steun van andere clubs", schrijft hij op de website van De Gelderlander. "Dat wekt verwondering in het land. De aanhangers van de Arnhemse club hebben de voorbije jaren andere supportersgroepen de maat genomen en beledigd."

"FC Twente werd weggehoond en uitgelachen, er was ruzie met de aanhang van FC Utrecht, Ajax (apengeluiden of gesis) en NEC (steevast uitspreken als NEK om de rivaal maar te beledigen)", vervolgt Lammers. "De supportersvereniging repte vervolgens in een open brief over respect. Dat valt niet overal goed."

Lammers beseft dat Vitesse er niet goed op staat. "De club gaat in de slachtofferrol, maar heeft de huidige problemen zelf veroorzaakt. Door zich niets aan te trekken van adviezen en aanbevelingen. Vitesse heeft, bewust, zaken ondermijnd en gefaciliteerd, zoals de komst van de vijf buitenlandse investeerders. Inhoudelijk zijn er daarbij weinig argumenten. De club geeft nu zelfs volmondig toe dat er is gefaald. Maar in de teneur dat straks alles beter wordt."