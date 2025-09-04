'Vitesse kan voormalig Ajax-spelers transfervrij gaan inlijven'
Vitesse staat op het punt terug te keren in het profvoetbal, maar de Arnhemse club heeft voorlopig slechts negen spelers onder contract. Om het team compleet te maken, zal de club moeten kijken naar transfervrije spelers.
De grote vraag is: wie durft het aan voor een jaartje in de Keuken Kampioen Divisie, en wie wacht nog op een ander aanbod?
Het Algemeen Dagblad stelde een lijst samen met transfervrije Nederlandse spelers, waaronder een aantal oud-Ajacieden die momenteel zonder club zitten. Onder hen vallen: Jaïro Riedewald, Timothy Fosu-Mensah, Kik Pieri, Anwer El Ghazi en Jayden Braaf. Laatstgenoemde was alleen actief in de jeugd. Voor Vitesse zouden dit buitenkansjes kunnen zijn om hun selectie te versterken.
Hieronder de complete lijst. Achter hun namen staat de club waar ze als laatst actief waren:
Keepers
Jeroen Houwen (29, RKC Waalwijk)
Tim Krul (37, Luton Town)
Delano van Crooij (34, VVV-Venlo)
Verdedigers
Rick Karsdorp (30, PSV)
Jaïro Riedewald (28, Royal Antwerp)
Redouan El Yaakoubi (29, RKC Waalwijk)
Hamdi Akujobi (25, Almere City)
Timothy Fosuh-Mensah (27, Bayer Leverkusen)
Jurgen Mattheij (32, Excelsior)
Emmanuel van de Blaak (20, Jong PSV)
Kik Pierie (25, Excelsior)
Keziah Veendorp (28, Roda JC)
Erik Pieters (37, Derby County)
Chiel Olde Keizer (22, FC Dordrecht)
Giovanni Büttner (26, Vitesse)
Middenvelders
Adam Maher (32, Damac FC)
Mounir El Allouchi (30, Al-Zulfi)
Marco van Ginkel (32, Boavista)
Achraf El Bouchataoui (25, FC Eindhoven)
Youssef El Jebli (32, De Graafschap)
Leroy Fer (35, Al-Nasr)
Maikel Kieftenbeld (35, Cambuur)
Yuya Ikeshita (23, FC Den Bosch)
Aanvallers
Anwer El Ghazi (30, Cardiff City)
Jayden Braaf (23, Hellas Verona)
Queensy Menig (30, Sivasspor)
Ola John (33, Al-Arabi)
Patrick Joosten (29, Willem ll)
Elvis Manu (32, FC Volendam)
Luciano Narsingh (34, Nea Salamis)
Brahim Darri (30, VVV-Venlo)
Fodé Fofana (22, Jong-PSV)
Joël Zwarts (26, VFL Osnabrück)
Martijn Berden (28, VVV-Venlo)