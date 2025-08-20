'Vitesse-talenten willen vertrekken; Ajax toont belangstelling'

De onrust binnen de jeugdopleiding van Vitesse is groot. De club verloor onlangs zijn proflicentie, waardoor tientallen talenten weigeren nog te trainen en ruim honderd jeugdspelers niet weten wat hun toekomst brengt. Ouders trekken in brieven aan de bel en verwijten zowel de KNVB als Vitesse een gebrek aan verantwoordelijkheid, melden NU.nl en De Telegraaf.

De ouders schrijven in een nieuwe 'hartenkreet' dat hun kinderen 'gegijzeld' worden door het conflict. "Wij voelen ons in de steek gelaten en misbruikt door organisaties die juist verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Wij roepen de KNVB en Vitesse daarom op om onmiddellijk duidelijkheid te verschaffen en de overschrijving van onze kinderen mogelijk te maken. Elke dag vertraging is er één te veel", zo valt te lezen in de brief.

Volgens de ouders is de impact op de gezinnen groot. "Al weken heerst er spanning, vakanties zijn overschaduwd en het dagelijks leven staat volledig in het teken van onzekerheid." Daarnaast zijn veel jeugdspelers hun plek op de Topsport Talentschool kwijtgeraakt en moeten zij noodgedwongen een nieuwe middelbare school zoeken, terwijl het schooljaar al begonnen is.

Tegelijkertijd lopen ook veel al talenten weg. Meerdere jeugdspelers zijn inmiddels op proef bij andere clubs. Zo staat Seb Huntelaar, zoon van Klaas-Jan Huntelaar, in de belangstelling van PSV, Ajax, FC Utrecht en FC Twente. Senna Westerveld kan een contract tekenen bij ADO Den Haag of FC Twente, terwijl het talent Jim Koller al vertrok naar PSV.