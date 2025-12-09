KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
Vitezslav Jaros: "Dat is een andere bal dan ik gewend ben..."

Arthur
bron: Persconferentie
Vitezslav Jaros
Vitezslav Jaros Foto: © Pro Shots

Ajax is aangekomen in Baku voor de Champions League-wedstrijd tegen FK Qarabag. De ploeg trainde dinsdag in Azerbeidzjan ter voorbereiding op het zesde duel in de groepsfase, dat woensdag op het programma staat. Doelman Vitezslav Jaros sprak tijdens het traditionele persmoment over zijn rol en verwachtingen.

Jaros: "Ik ben heel blij om weer onder de lat te staan, want de periode waarin ik aan de kant stond, was lastig. Ik had dat ook niet verwacht toen ik hier kwam. Maar goed, wat gebeurd is, is gebeurd," zei de doelman op rustige toon. "Sowieso heb ik het bij Ajax heel erg naar mijn zin, ook op persoonlijk vlak. Sportief gezien moet het beter, dat weet iedereen. We hopen het zo snel mogelijk om te keren. Ik vind dat we nu al minder kansen weggeven. De samenwerking met de verdedigers wordt steeds beter." 

Jaros maakte een sterke indruk tijdens het thuisduel met FC Groningen (2-0), maar oogde onzeker in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-3). In Limburg leek hij moeite te hebben met het klemmen van de ballen. Voor dit verschil had de doelman in Baku een verklaring. "We spelen thuis en op trainingen met een bal van Adidas. Bij Fortuna gebruiken ze een Derbystar. Dat is een andere bal dan waar ik aan gewend ben. Ook het veld is er anders. Het zag er dus minder mooi uit. Toch heb ik liever dat het minder mooi oogt en de bal er niet ingaat, dan dat het er mooi uitziet, maar de bal wel doel treft."

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Vitezslav Jaros
Video’s
