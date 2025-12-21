Vítězslav Jaroš gesteund: "Dan ben je eigenlijk best wel sneu"

Bryan Linssen snapt niet dat de 1-0 van NEC tegen Ajax op naam komt te staan van Vítězslav Jaroš. De aanvaller van NEC vindt dat hij het doelpunt op zijn naam moet krijgen.

"Ik schiet op goal en ik zie hem eigenlijk binnengaan", begint de oud-speler van Feyenoord. "Pfoeh, het is wel een close call", concludeert de all-time topscorer van huidige Eredivisie-spelers. "Ik ben blij dat hij telt als een goal. Die eerste kopbal pakte hij al fantastisch, maar gelukkig had hij hierop geen antwoord."

De aanvaller krijgt daarna te horen dat het doelpunt misschien als eigen goal de boeken ingaat. "Dat slaat natuurlijk nergens op. Ik schiet hem op goal. Natuurlijk kan de keeper hem aanraken en dan kan de bal van richting veranderen. Maar als je hem dan niet aan de aanvaller geeft, dan ben je eigenlijk best wel sneu", aldus Linssen.