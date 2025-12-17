Vitezslav Jaros: "Niet het goede moment om hem te contacteren"

Vitezslav Jaros weet dat hij nog altijd de nodige stappen te zetten heeft in zijn carrière. Zijn verhuurperiode bij Ajax is niet het eerste moment dat hij is verhuurd in zijn carrière. Toch denkt hij dat ook dit jaar hem, ondanks zijn 24 jaar, nog veel kan leren.

"Ik ben 24 jaar oud, maar ben al veel verhuisd en heb – mede door een aantal verhuurperiodes als Liverpool-keeper – al voor acht clubs gespeeld', zegt hij in De Telegraaf. "Voor keepers is de weg naar de top nu eenmaal anders dan voor veldspelers. Vooral in Engeland als je voor een van de grootste clubs ter wereld uitkomt, dan krijg je de kans nog niet op je achttiende of negentiende. Dus ik had het gevoel dat ik ergens anders ervaring moest opdoen en de club vond dat ook een goed idee. Het heeft me sterker en beter gemaakt."

John Heitinga hielp bij zijn keuze voor Ajax. "Ik heb bij Liverpool een heel fijne tijd met hem gehad en weet wat voor een goede coach hij is. Daarbij komt dat Ajax een immens grote en wereldwijd bekende club is. Door John en door de historie en statuur van de club was het een makkelijke beslissing om te nemen."

Heitinga is echter snel ontslagen, wat tot teleurstelling leidde bij Jaros. "Ik mag John graag, hij is een aardige jongen en ik denk dat iedereen in de selectie het daarmee eens is, dus was het verdrietig om hem te zien gaan. Ik vind het nu niet het goede moment om hem te contacten en geef hem even de tijd. Maar ik ga hem zeker bellen".



Wat voor keeper is hij? "Je zou kunnen zeggen dat ik vrij allround ben en alle facetten wel redelijk tot goed beheers. Het ene wat meer dan het andere. Mijn reactievermogen, dus het snel reageren op schoten van dichtbij, en het meevoetballen, zijn denk ik wel mijn sterkste punten."