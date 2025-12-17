Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vitezslav Jaros: "Niet het goede moment om hem te contacteren"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Vitezslav Jaros
Vitezslav Jaros Foto: © Pro Shots

Vitezslav Jaros weet dat hij nog altijd de nodige stappen te zetten heeft in zijn carrière. Zijn verhuurperiode bij Ajax is niet het eerste moment dat hij is verhuurd in zijn carrière. Toch denkt hij dat ook dit jaar hem, ondanks zijn 24 jaar, nog veel kan leren. 

 "Ik ben 24 jaar oud, maar ben al veel verhuisd en heb – mede door een aantal verhuurperiodes als Liverpool-keeper – al voor acht clubs gespeeld', zegt hij in De Telegraaf. "Voor keepers is de weg naar de top nu eenmaal anders dan voor veldspelers. Vooral in Engeland als je voor een van de grootste clubs ter wereld uitkomt, dan krijg je de kans nog niet op je achttiende of negentiende. Dus ik had het gevoel dat ik ergens anders ervaring moest opdoen en de club vond dat ook een goed idee. Het heeft me sterker en beter gemaakt."

John Heitinga hielp bij zijn keuze voor Ajax. "Ik heb bij Liverpool een heel fijne tijd met hem gehad en weet wat voor een goede coach hij is. Daarbij komt dat Ajax een immens grote en wereldwijd bekende club is. Door John en door de historie en statuur van de club was het een makkelijke beslissing om te nemen."

Heitinga is echter snel ontslagen, wat tot teleurstelling leidde bij Jaros. "Ik mag John graag, hij is een aardige jongen en ik denk dat iedereen in de selectie het daarmee eens is, dus was het verdrietig om hem te zien gaan. Ik vind het nu niet het goede moment om hem te contacten en geef hem even de tijd. Maar ik ga hem zeker bellen". 

Wat voor keeper is hij? "Je zou kunnen zeggen dat ik vrij allround ben en alle facetten wel redelijk tot goed beheers. Het ene wat meer dan het andere. Mijn reactievermogen, dus het snel reageren op schoten van dichtbij, en het meevoetballen, zijn denk ik wel mijn sterkste punten."

Gerelateerd:
Johan Cruijff ArenA

VIDEO | Ajax-fan kent élke uitslag: "Het is echt heel gek"

0
Het Kasteel van Sparta Rotterdam

Ajax-duel verklaard tot risicowedstrijd: "Het blijft Rotterdam"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Vitezslav Jaros
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd