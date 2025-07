Vitezslav Jaros: "Toen hij me belde, ging ik direct vol voor Ajax"

Vitezslav Jaros is nu alweer bezig aan zijn vijfde verhuurperiode. Ook deze zomer had de doelman weer heel veel optie, vooral van het tweede niveau van Engeland.

"Maar toen kwam Ajax en was het een makkelijke keuze", zegt Jaros tegen Voetbal International. Trainer John Heitinga wist de keeper te overtuigen. De twee werkten al samen bij Liverpool. "Ik weet dat Ajax me al wat langer volgde, maar het is uiteindelijk vrij snel gegaan. Toen de trainer me belde, zei ik direct: let’s do it! Er speelden wel wat andere dingen, maar toen Ajax belde gooide ik alles uit het raam en ging ik vol voor Ajax."

Jaros was de eerste aankoop, en heeft dan ook zijn eerste volledige maand al achter de rug bij Ajax. "Mijn eerste indrukken zijn heel goed, dit is echt een grote club. Dat dringt pas echt tot je door als je hier bent: in de stad, op de amateurcomplexen waar wij onze oefenwedstrijden speelden, met alle fans erbij. Dat was een heel mooie verrassing. Het settelen gaat ook goed, ik heb al een appartement met mijn vriendin en Amsterdam is een geweldige stad met alles dat je nodig hebt", aldus doelman Jaros.