'Vitezslav Jaros ziet marktwaarde dalen na mindere fase bij Ajax'

Vitezslav Jaros maakt zijn eerste halfjaar bij Ajax nog geen onuitwisbare indruk. De marktwaarde van de doelman is weer wat gedaald.

Ajax nam Jaros afgelopen zomer op huurbasis over van Liverpool en zijn eerste weken in Amsterdam deed de Tsjech niet niet onverdienstelijk. Volgens Transfermarkt groeide de waarde van de doelman van vier naar zes miljoen euro.

Jaros werd vervolgens even gepasseerd voor Remko Pasveer, maar heeft zijn plek onder de lat inmiddels weer terug. Het heeft de marktwaarde van de 24-jarige geen goed gedaan. Inmiddels vertegenwoordigt Jaros een waarde van vijf miljoen euro.