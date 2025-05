Vito Wormgoor heeft spijt van Ajax-incident: "Zeker een litteken"

Edgar Manucharyan was Wormgoor geld verschuldigd, nadat de Nederlander een kaartspel had gewonnen. De Armeense Ajacied weigerde het geld te geven, waarna Wormgoor het heft in eigen handen nam. "Dat is een enorme fout die ik heb begaan", vertelt hij in Pinchhitters, de podcast van Soccernews. "Hij kwam uit het casino en had dikke winst gemaakt, dus toen dacht ik: 'Dan pak ik het zelf maar."

"Het mooiste is dat ik hem ’s avonds ook nog had gebeld", gaat hij verder. "Ik zei: 'Luister, vriend. Dit is er aan de hand. Ik kom morgen om het terug te geven'. Dus als ik dat niet had gedaan, had hij niks geweten. Dat is ook hoe ik ben, denk ik. Op een gegeven moment krijgen mensen dat ook te horen. Wat moeten die allemaal wel niet van je denken?"

"Het is een beslissend moment geweest, maar uiteindelijk heb ik er ook een hele dikke streep onder gezet. Het heeft mij ook geleid tot de persoon die ik ben. Nogmaals, het was een hele stomme fout, maar mensen maken fouten. Als je dan in die wereld zit, dan wordt het heel erg uitgelicht. Het is zeker een litteken, zo kan je het wel noemen. Daarna heb ik toch een mooie carrière gehad", aldus Wormgoor.