Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"

Vivianne Miedema vindt niet dat Ajax-directeur Jordi Cruijff de verantwoordelijkheid moet dragen voor de Amsterdamse vrouwentak. De topschutter van de OranjeLeeuwinnen reageert daarmee op recente uitspraken van Daphne Koster, die aangaf 'nauwelijks' contact te hebben met Cruijff. Volgens Miedema is het logisch dat de focus van de directeur elders ligt en moeten Nederlandse clubs een voorbeeld nemen aan het buitenland.

Sinds zijn aanstelling op 1 februari heeft Cruijff zijn handen vol aan het eerste mannenelftal van Ajax, waar hij probeert weer een kampioenswaardige ploeg te smeden. Dat Daphne Koster, Hoofd Strategie Vrouwenvoetbal bij de club, in een interview met Het Parool vertelde de technisch directeur weinig te spreken, is voor Miedema dan ook geen verrassing. In haar column voor het Algemeen Dagblad neemt de spits het op voor Cruijff. "Eigenlijk zou hij ook niet verantwoordelijk moeten zijn voor wat er bij de vrouwen gebeurt. Het was een grote puinhoop bij Ajax, dus ik snap wel dat als hij instapt dat het vrouwenvoetbal niet op plek 1 staat."

Wat Miedema betreft, is de huidige situatie bij Ajax eigenlijk een kans om de structuur binnen de club te professionaliseren. Een eigen, onafhankelijke koers voor de vrouwentak zou volgens haar de standaard moeten zijn. "In het ideaalplaatje is dat ook helemaal niet zijn verantwoordelijkheid. Nederlandse clubs zouden daarbij een voorbeeld kunnen nemen aan buitenlandse clubs, waar de vrouwentak steeds meer los komt te staan met een eigen beleidsplan." "Er is namelijk een verschil tussen ‘aandacht hebben’ voor vrouwenvoetbal binnen de club of ook écht dingen willen regelen", geeft ze aan. Ondanks haar begrip voor de positie van Cruijff, blijft Miedema kritisch op de algemene houding van clubs ten opzichte van het vrouwenvoetbal. "Vrouwenvoetbal aandacht geven is wel het minimum dat je als club kunt doen als je een vrouwenteam hebt. Wat dat betreft zijn er nog steeds veel stappen te zetten."