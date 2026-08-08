Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Vivianne Miedema vindt niet dat Ajax-directeur Jordi Cruijff de verantwoordelijkheid moet dragen voor de Amsterdamse vrouwentak. De topschutter van de OranjeLeeuwinnen reageert daarmee op recente uitspraken van Daphne Koster, die aangaf 'nauwelijks' contact te hebben met Cruijff. Volgens Miedema is het logisch dat de focus van de directeur elders ligt en moeten Nederlandse clubs een voorbeeld nemen aan het buitenland.
Sinds zijn aanstelling op 1 februari heeft Cruijff zijn handen vol aan het eerste mannenelftal van Ajax, waar hij probeert weer een kampioenswaardige ploeg te smeden. Dat Daphne Koster, Hoofd Strategie Vrouwenvoetbal bij de club, in een interview met Het Parool vertelde de technisch directeur weinig te spreken, is voor Miedema dan ook geen verrassing.
In haar column voor het Algemeen Dagblad neemt de spits het op voor Cruijff. "Eigenlijk zou hij ook niet verantwoordelijk moeten zijn voor wat er bij de vrouwen gebeurt. Het was een grote puinhoop bij Ajax, dus ik snap wel dat als hij instapt dat het vrouwenvoetbal niet op plek 1 staat."
Wat Miedema betreft, is de huidige situatie bij Ajax eigenlijk een kans om de structuur binnen de club te professionaliseren. Een eigen, onafhankelijke koers voor de vrouwentak zou volgens haar de standaard moeten zijn. "In het ideaalplaatje is dat ook helemaal niet zijn verantwoordelijkheid. Nederlandse clubs zouden daarbij een voorbeeld kunnen nemen aan buitenlandse clubs, waar de vrouwentak steeds meer los komt te staan met een eigen beleidsplan."
"Er is namelijk een verschil tussen ‘aandacht hebben’ voor vrouwenvoetbal binnen de club of ook écht dingen willen regelen", geeft ze aan. Ondanks haar begrip voor de positie van Cruijff, blijft Miedema kritisch op de algemene houding van clubs ten opzichte van het vrouwenvoetbal. "Vrouwenvoetbal aandacht geven is wel het minimum dat je als club kunt doen als je een vrouwenteam hebt. Wat dat betreft zijn er nog steeds veel stappen te zetten."
De uitspraken van Miedema sluiten naadloos aan bij hoe Koster de situatie in Amsterdam zelf ervaart. Ook de Ajax-manager toonde in haar eerdere interview volop begrip voor de prioriteiten van Cruijff, mede doordat het fundament bij de vrouwentak van Ajax al stevig ligt.
"Omdat er bij de vrouwen een organisatie is die staat als een huis. Mensen weten waar ze mee bezig zijn. Wat niet zegt dat je er geen aandacht aan hoeft te besteden. Als hij eerlijk is, zou hij moeten zeggen dat zijn prioriteit volledig bij het mannenvoetbal ligt. Daar is hij ook eerlijk in, dat siert hem."
Toch stipte Koster de ongelijkheid wel aan met een treffende vergelijking, al plaatste ze daar direct een belangrijke kanttekening bij wat betreft de expertise van Cruijff. "In de ideale situatie besteedt de clubleiding evenveel tijd aan de mannen als aan de vrouwen. Dat is een illusie, bij alle clubs. Ik zie het als een gezin met twee kinderen. Als je als ouders 90 procent van de tijd aan het ene kind besteedt en 10 procent aan de ander, dan doet dat wat met die kinderen. Maar stel dat Jordi had gezegd: ik ben eindverantwoordelijk, ik heb genoeg tijd, ik ga beslissingen nemen. Dan kun je je afvragen of dat wel wenselijk is, want weet hij genoeg van vrouwenvoetbal?"
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"