Vlaar ziet oud-Ajacied terugkeren in Oranje: "Zo’n hoog niveau"

Ron Vlaar verwacht Justin Kluivert tijdens de komende interlandperiode uit gaat komen als speler van Oranje. De aanvallende middenvelder is bij Bournemouth speelt fantastisch, waardoor Ronald Koeman niet om de oud-Ajacied heen kan.

Kluivert zat tijdens de vorige interlandperiode al bij Oranje en Vlaar denkt dat dit zich gaat herhalen. "Hij zat er al bij, dus waarom zou hij er nu niet bij zitten. Memphis Depay heb je wel die eventueel terugkomt, maar ik denk niet dat het daar vanaf gaat hangen. Ik denk dat hij te goed is en op een steady niveau speelt", zegt Vlaar bij ViaPlay.

Zijn huidige omgeving bij Bournemouth doet hem goed. "Nu verrast het me niet meer. Bournemouth speelt zelf natuurlijk ook een fantastisch seizoen. Dat is dan natuurlijk een wisselwerking tussen club en spelers, maar dat geldt voor meer jongens denk ik. Dan kom je op zo’n hoog niveau te spelen en dan kom je vanzelf weer in beeld bij Oranje."