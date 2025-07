Voetbal International: "Daar ligt momenteel de prioriteit van Ajax"

In een ideaal scenario zou technisch directeur Alex Kroes Taylor nog een jaar aan Ajax willen binden. Vorig seizoen lukte het de club de middenvelder te overtuigen van een langer verblijf in Amsterdam. Nu de Champions League weer in zicht is, is een langer verblijf opnieuw bespreekbaar, al wordt binnen Ajax een vertrek als het meest waarschijnlijke scenario gezien. Bij een goed bod is de club bereid mee te werken aan een overgang.

FC Porto heeft al een miljoenenbod op Taylor uitgebracht, in de hoop hem te herenigen met Francesco Farioli. Ook vanuit Italië is belangstelling voor de 22-jarige middenvelder. Tegelijkertijd is het onzeker of Henderson volgend seizoen nog Ajacied is. De Engelsman zou vanwege zijn hoge salaris weleens kosteloos kunnen vertrekken.

"Het is niet verrassend dat daar momenteel de prioriteit van Ajax ligt op de transfermarkt: een controlerende middenvelder en een aanvallende middenvelder", schrijft Voetbal International. Mocht Taylor deze zomer daadwerkelijk vertrekken, dan wil Ajax een deel van de opbrengst gebruiken om te herinvesteren. Pablo Torre geldt daarbij als mogelijke versterking, al lijkt de talentvolle Spanjaard op weg naar RCD Mallorca.

Als mogelijke vervanger voor Henderson wordt onder anderen Tyler Morton van Liverpool genoemd. "Maar Ajax heeft ook daar meer kandidaten op het oog, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika, terwijl Morton zelf ook meer opties heeft. Hoe sneller er duidelijkheid komt over de toekomst van Henderson, hoe sneller Ajax daarin kan handelen", aldus VI. Daarnaast worden ook Davy Klaassen en Jorthy Mokio genoemd als serieuze opties voor de positie van verdedigende middenvelder in de plannen van John Heitinga en zijn staf.