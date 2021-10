Geschreven door Redactie 18 okt 2021 om 15:10

Voetbal is een geweldige sport om naar te kijken en om te spelen. Iedereen in het veld heeft zijn eigen vaardigheden. Hoe talentvol je als speler ook bent, trainen is een must voor iedere voetballer. Help jezelf door je spel constant te verbeteren. Doe dit met een regelmatige training. Trainen is nodig om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Exclusieve tips om het beste uit jezelf en de training te halen

Of je nu een ster bent of een beginner, haal altijd 100% uit je training. Je doet toch ook je best als je daadwerkelijk een wedstrijd speelt? Neem je verantwoordelijkheid en verbeter de chemie tussen jou en je team spelers door daadwerkelijk bij iedere training te verschijnen.

Evalueer waar je goed of slecht in bent. Wees eerlijk tegenover jezelf. De juiste mindset zorgt voor het verder ontwikkelen van je vaardigheden. We noemen dit ook intrinsieke motivatie. Motivatie die vanuit jezelf komt en niet omdat anderen je dit verteld hebben.

Beter leren voetballen met deze oefeningen

Oefeningen die je tijdens de training kunt doen zijn:

Lat schieten. Pas de bal naar elkaar zonder dat je hem aanneemt, schiet de bal dus direct terug. Neem de bal wel aan. Doe dit met voet, borst of bovenbeen. Oefen vrije trappen.

Doe krachttraining om functioneel sterker te worden en om ervoor te zorgen dat je in een topconditie bent en blijft. Bij een goede krachttraining hoort ook het juiste trainingsmateriaal. Kijk eens op de site van ShapeNation, daar vind je wat je zoekt voor de beste krachttraining.

Als speler word je erop beoordeeld hoe je omgaat met de bal. Denk aan aannames, schoten passes en tackles. Belangrijk hierbij is je kijk gedrag. Weet hoe je omgeving eruit ziet zodat je betere keuzes kunt maken. Dit kijkgedrag moet een automatisme worden, dus leer jezelf dit aan.

Beheers je emoties

Hou je emoties onder controle tijdens de voetbal. We praten hier over primaire en secundaire emoties. Het eerste is een directe reactie op wat er in het veld gebeurt. Secundaire emoties zijn aangeleerde emoties. Het draait dan niet om de situatie op het veld, maar om hoe je die situatie interpreteert. Beiden leiden tot een bepaald gedrag. Beïnvloedt de manier hoe je met deze situaties omgaat. Wees je bewust van hoe je je gedraagt op het veld en stuur je gedachten.

Hoe word ik een betere voetballer?

Het is belangrijk dat je als voetballer weet hoe je een bal aanneemt. Daarmee kun je in het veld sneller handelen. Verbeter je looptechniek, oefen je zwakke been en verbeter je inzicht. En zorg er vooral voor, dat je goede en gezonde voeding eet. Train als je favoriete speler, misschien word je wel gescout!