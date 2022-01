Geschreven door Jessica Westdijk 29 dec 2021 om 18:12

Het is nu echt stil op de voetbalvelden in Nederland. Zelfs in Engeland waar het tijdens de kerstdagen meestal een unieke sfeer op de voetbalvelden is, was het akelig stil, vanwege de genomen maatregelen rondom corona. De winterstop is ook de tijd waarin voetballers even op adem kunnen komen na een intensieve eerste helft van het seizoen 2021-2022.

Nu we middenin de winterstop van 24 december t/m 13 januari 2022 zitten kunnen we bij Ajax terugkijken op de mooie eerste speelhelft van dit voetbaljaar. Er werd weer een mooi aantal wedstrijden gewonnen, ondanks dat Ajax in de eredivisie een paar steekjes liet vallen. In de Champions League was het succes echter onnavolgbaar met 100 procent winst in alle gespeelde partijen.

Ben je naast een fan van Ajax en het Nederlands voetbal ook fan van wedden op de uitslagen van je favoriete club, dan hoef je je ondanks de winterstop niet te vervelen. Je kunt altijd nog via replay terugkijken naar de hoogtepunten van Ajax in de Champions League. Wie wil er niet alle doelpunten van Haller nog eens voorbij zien komen. Zet de chips en bier maar alvast klaar voor een avondje nagenieten van het succes van onze club. Heb je alles al een paar keer voorbij zien komen dan kun je altijd nog de top 10 van beste online casino’s bekijken, daar staat ook het beste online casino van het afgelopen jaar bij. Zo kom je ontspannen de winterstop door.

Online

Bijna alle betaald voetbalclubs hebben een connectie met het online casino. Het staatsbedrijf Holland Casino heeft namelijk een groot partnership in het voetbal. Het Holland Casino online presenteert zich als responsible betting partner van het Nederlands betaald voetbal. Met de sponsoring van van de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en ESPN zou een bedrag van rond de twee miljoen euro gemoeid zijn.

Ajax en AZ

Onlangs kwam in het nieuws dat Ajax en AZ ook gesponsord gaan worden vanuit de online gokwereld. Bijzonder hierbij is dat het om Unibet gaat, de site waar je op sportuitslagen kunt wedden. Op dit ogenblik kun je daar als Nederlander geen gokje wagen omdat ze nog niet zijn toegelaten op de Nederlandse markt. Ajax en AZ zouden vooruitlopend op een vergunning al voorcontracten hebben afgesloten ter waarde van 2 à 3 miljoen euro.

Go Ahead Eagles en NEC

Twee andere clubs uit het Nederlandse voetbal lijken ook in zee te gaan met een online aanbieder van kansspelen. Dit zijn Go Ahead Eagles en NEC. Ze zouden voor het aankomend seizoen al deals hebben gesloten ben de Zweedse aanbieder Betsson.

Ajax en PSV

De twee topclubs uit de Eredivisie Ajax en PSV hebben al langer sponsors die actief zijn op de gokmarkt. Het betreft sponsordeals met Chinese gokbedrijven. Ook hebben deze twee voetbalclubs met Feyenoord een sponsorcontract met de vriendenloterij.

Toto

Een oude bekende waar je kunt wedden op de uitslagen van voetbalwedstrijden is de TOTO. Deze wedpartij sponsort een groot aantal clubs in het Nederlands voetbal. Dat zijn, PSV, Ajax, Feyenoord, Sparta Rotterdam, sc Heerenveen, FC Utrecht, FC Groningen, Willem II en ADO Den Haag. Naast sponsor van voorgaande clubs heeft Toto ook een sponsorovereenkomst met de KNVB. Hiermee is de Toto sponsor van het Nederlands Elftal en het worden de bekerwedstrijden onder de naam Toto KNVB Beker.