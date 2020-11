Geschreven door Jessica Westdijk 26 nov 2020 om 20:11

Ondertussen is het voetbal weer redelijk opgestart, maar toch zijn er een aantal voetbaldocumentaires die je als echte fan gezien moet hebben. Daarom gaan we in dit artikel kijken naar een aantal prachtige documentaires waarbij het voetbal of een voetbalclub centraal staat.

The Class of ‘92

Een prachtige documentaire met in de hoofdrollen de grote sterren van Manchester United van de jaren ‘90. Grote sterren in deze documentaire zijn David Beckham, Ryan Giggs en Paul Scholes. Het mooiste aspect aan deze documentaire is dat de heren van echte straatjongens uitgroeien tot de grote helden van Manchester. Daarbij komen niet alleen de hoofdrolspelers aan bod, maar worden er ook mensen geïnterviewd die juist geïnspireerd werden door deze wereldploeg.

Naast dat het voetbal wordt behandeld, wordt ook de invloed van het voetbal op de sociale en culturele veranderingen in Engeland benoemd.

Sunderland ‘Til I Die

Een documentaire waarin de voetbalclub Sunderland wordt gevolgd tijdens de degradatie en het daaropvolgende jaar in de tweede competitie in Engeland. Daarin worden niet alleen de grote hoogtepunten, maar ook de dieptepunten van de club behandeld. Ook krijgt de kijker inzicht in de transferperikelen die er spelen, de overname door een andere partij én de invloed die de club op de stad heeft.

Tot op heden zijn er twee seizoenen van deze documentaire beschikbaar. Het is een ruwe documentaire waarin ook een aantal grote en belangrijke fans hun kijk geven op het hele spektakel.

Ronaldo

Wellicht een van de grootste voetbalatleten van de laatste decennia: Cristiano Ronaldo. Hoewel de documentaire maar anderhalf uur duurt, schetst het een beeld van het leven van de Portugese superster. Naast dat er natuurlijk veel hoogtepunten te beleven zijn, zoals de finale van de Wereldbeker die hij geblesseerd moest spelen, komen er ook veel dieptepunten aan bod. Hieronder valt bijvoorbeeld de periode waarin hij op 12-jarige leeftijd zijn ouderlijke huis verlaat om profvoetballer te worden.

Daarnaast wordt er nog gekeken naar de fysieke inspanningen die hij verricht en natuurlijk de nadelen van het beroemd zijn. Naast dat het natuurlijk grote voordelen oplevert, wordt ook een inkijkje gegeven in de nadelen en kosten om wereldberoemd te zijn.

Becoming Zlatan

Zlatan Ibrahimovic is voor Nederlanders natuurlijk bekend geworden door zijn overstap naar Ajax. Van daaruit is hij uitgegroeid tot een spits die het bij vrijwel elke club gemaakt heeft. De documentaire gaat niet alleen in op de grote hoogtepunten die de carrière van de spits kent, maar ook de moeilijke jeugd die hij heeft gehad. Vanuit zijn problematische jeugd in Malmö, waar hij overliep van zelfvertrouwen, maar ook veel problemen kende, wordt er door middel van mooie interviews ingegaan op de ontwikkelingen die de Zweedse spits heeft doorgemaakt.

De documentaire focust zich vooral op de periode totdat hij naar Juventus overstapte, waardoor juist het meest fascinerende deel van zijn leven wordt behandeld. Het is daarom een documentaire die je de persoon achter Zlatan Ibrahimovic leert kennen!

Ajax: Daar hoorden zij engelen zingen

Wie denkt dat het alleen rozengeur en maneschijn is, heeft dit natuurlijk helemaal verkeerd. In het seizoen 1999/2000 liet Ajax de eerste mensen binnen die een reportage over het voetbalseizoen zouden maken. Hoewel het compleet onverwachts kwam, verliep het seizoen uitermate dramatisch voor de Amsterdamse ploeg. De ploeg werd uiteindelijk vijfde in de competitie, sloeg de bal op Europees vlak volledig mis en dus was het eigenlijk alleen maar kommer en kwel.

In de documentaire krijgt men een uniek kijkje achter de schermen, waarbij ook uiteindelijk topvoetballers als Gregory van der Wiel en Heitinga langskomen. Zeker voor Ajax-fans is dit dus een documentaire die ze gezien moeten hebben.

Wanneer je dus niets te doen hebt, kun je een van deze documentaires kiezen om weer helemaal in de voetbalstemming te komen. Met Becoming Zlatan en Ronaldo zitten er zelfs nog documentaires bij die ook voor niet voetballiefhebbers erg interessant zijn. Heb je nou zelf nog andere voetbaldocumentaires die echte liefhebbers gezien moeten hebben? Laat het dan weten in de reacties!