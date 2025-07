Voetbalkalender mogelijk op de schop door 72-uursregel van FIFA

Spelers moeten in de toekomst minimaal 72 uur rust krijgen tussen twee wedstrijden. Dat hebben de FIFA en de internationale spelersvakbonden afgesproken tijdens een overleg in New York, voorafgaand aan de finale van het WK voor Clubs. Ook krijgen spelers aan het eind van ieder seizoen recht op drie weken aaneengesloten vakantie.

Definitief is het nog niet, maar het is wel een voornemen van de FIFA. Naast de verplichte 72 uur rust tussen wedstrijden, werd ook afgesproken dat spelers aan het einde van ieder seizoen recht hebben op minstens 21 dagen aaneengesloten vakantie. Daarnaast moet er wekelijks een rustdag worden ingepland en moet er bij het plannen van wedstrijden ook gekeken worden naar klimaatomstandigheden en reistijd.

De maatregelen zijn bedoeld om de spelers fysiek en mentaal beter te beschermen tegen overbelasting. Het is het gevolg van zorgen om bomvolle speelschema's.

Mochten de nieuwe afspraken daadwerkelijk doorgevoerd worden, zal dat grote gevolgen hebben voor de internationale voetbalagenda. Clubs die op donderdagavond om 18:45 uur of 21:00 uur in Europees verband spelen, mogen volgens de nieuwe regels pas op zijn vroegst op zondagavond om 18:45 uur of 21:00 uur weer in actie komen. Het is nog onduidelijk wanneer de regels van kracht worden en in hoeverre ze bindend zullen zijn voor clubs en bonden.