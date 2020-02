Geschreven door Jordi Smit 29 feb 2020 om 14:02

© Proshots

David Endt kwam zaterdagavond bij Zeeburgia langs. De voormalig teammanager van Ajax was daar aanwezig om zijn column voor te dragen, die hij naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de club in het jubileumboek De eeuwige jeugd schreef.

Zeeburgia en Ajax

De twee clubs hebben volgens Endt een hoop connecties met elkaar. “Zeeburgia en Ajax waren in de vroegere jaren min of meer tegenpolen, omdat het twee grote clubs in Amsterdam-oost waren. Ajax was middenstand en een beetje arrogant, terwijl Zeeburgia juist het volkse uitstraalde. Dat schuurde natuurlijk, al speelde Zeeburgia niet op hetzelfde niveau. Ajax was altijd de club die het goed voor elkaar had en Zeeburgia moest vechten om het hoofd boven water te houden: dat was de verhouding.”

Voetbalmakelaar

Endt zit na zijn vertrek bij Ajax nog altijd uitstekend in zijn vel. Hij is een aantal weken geleden zelfs gestart met een nieuw project. “Sinds kort heb ik een voetbalmakelaarskantoor, wat ik samen met twee investeerders vorm”, vertelt Endt. “Ik probeer daarbij mijn voetbalkennis te koppelen aan het netwerk. Mijn naam die ik heb opgebouwd moet ervoor zorgen dat ik mijn werk op een zuivere manier ga uitvoeren.”

“Ik was vorige week bij Koninklijke HFC, maar ben ook aanwezig bij AZ, FC Volendam en Almere City”, gaat hij verder. “Dan kijk ik wat daar rondloopt en probeer ik op een goede manier jongens aan mij te verbinden. De begeleiding gaat vervolgens zoals ik dat bij Ajax als teammanager deed. Ik heb aandacht voor de mensen, de Human Factor.”

“Hopelijk ben ik op mentaal, maar ook op technisch gebied van waarde bij de ontwikkeling van die spelers. Ik doe het overigens niet voor mezelf om rijk te worden, maar vind het gewoon prachtig als ik spelers stappen zie maken. Als ik daar wellicht een bijdrage aan kan leveren, dan is trots belangrijker dan geld. Niet alles kan lukken, maar uiteindelijk gaat het meer om de kwaliteit dan kwantiteit.”

Schimmige wereld

Hij is daarbij terdege van bewust dat hij zich in een ingewikkelde wereld begeeft, maar wil juist daarin het verschil maken. “De wereld van zaakwaarnemers is af en toe schimmig, gemeen en vals. Daar ontkom je niet altijd aan, maar ik wil daar aan ontsnappen. Ik zit al zolang in voetbal, dat ik hoop dat mensen mij serieus nemen en betrouwbaar vinden. Dat ga ik zeker niet in de laatste fase van mijn werkzaamheden overboord gooien”, aldus Endt. Wil je het gehele interview lezen? Klik dan hier.