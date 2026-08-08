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Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen

Amber
bron: Voetbal International
Ajax juicht
Ajax juicht Foto: © BSR Agency

Ajax wordt komend seizoen landskampioen. Althans, dat voorspellen een aantal voetbalprominenten in Voetbal International

VI vroeg een aantal bekende journalist en verslaggevers uit de voetballerij om de eindranglijst van het nieuwe Eredivisieseizoen te voorspellen. Als alle voorspellingen van de achttien prominenten samengevoegd wordt tot één ranglijst, eindigt Ajax bovenaan, gevolgd door PSV, Feyenoord en AZ. NEC wordt volgens de prominenten de nummer vijf.

Milan van Dongen, Fresia Cousiño Arias, Valentijn Driessen, Wilfred Genee, Hélène Hendriks, Freek Jansen, Theo Janssen, Sjoerd Mossou, Kenneth Perez, Sjoerd van Ramshorst en Willem Vissers denken dat Ajax met de titel aan de haal gaat.

Hugo Borst ziet Ajax als nummer twee, met PSV als kampioen. Ook volgens Jeroen Elshoff wordt Ajax tweede, maar hij ziet Feyenoord als kampioen. Arno Vermeulen denkt dat de Amsterdammers eindigen op een derde plek, met Feyenoord en AZ voor zich. PSV wordt volgens hem vierde.

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