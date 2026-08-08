Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen

Ajax wordt komend seizoen landskampioen. Althans, dat voorspellen een aantal voetbalprominenten in Voetbal International .

VI vroeg een aantal bekende journalist en verslaggevers uit de voetballerij om de eindranglijst van het nieuwe Eredivisieseizoen te voorspellen. Als alle voorspellingen van de achttien prominenten samengevoegd wordt tot één ranglijst, eindigt Ajax bovenaan, gevolgd door PSV, Feyenoord en AZ. NEC wordt volgens de prominenten de nummer vijf.

Milan van Dongen, Fresia Cousiño Arias, Valentijn Driessen, Wilfred Genee, Hélène Hendriks, Freek Jansen, Theo Janssen, Sjoerd Mossou, Kenneth Perez, Sjoerd van Ramshorst en Willem Vissers denken dat Ajax met de titel aan de haal gaat.