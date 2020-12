Geschreven door Jordi Smit 08 dec 2020 om 12:12

© Proshots

Zlatan Ibrahimovic komt met een film over zijn leven, gebaseerd op het succesvolle boek Ibracadabra. Het deel van de speelfilm zal zich in Nederland afspelen, waar hij als speler van Ajax zichzelf ontwikkelde tot een Europese topvoetballer.

Voor de film is Keplerfilm hard op zoek naar getalenteerde voetballers die willen meespelen in de wedstrijd tussen Ajax en NAC Breda. Het is een reconstructie van het duel dat bij menig Ajacied in het geheugen staat gegrift. De aanvaller passeerde destijds met prachtige kapbewegingen zijn Bredase tegenstanders alsof ze er niet stonden en fopte als klap op de vuurpijl ook keeper Davy Schollen, waarna hij in een vrijwel leeg doel kon raakschieten.

Afhankelijk van de kwaliteiten van de gecaste spelers stelt het bedrijf de twee teams samen, waarbij het eveneens rekening houdt met etniciteit, lengte en haarstijl. Zo wil Keplerfilm de teams van 2004 zo goed mogelijk op het witte doek weergeven. Ben je tussen de 18 en 32 jaar oud en lijkt dit je wat? Dan kun je jezelf nu aanmelden op de website. Wie weet speel je in januari dan wel een rol in de Zweedse speelfilm.