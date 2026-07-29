Vojvodina grijpt in voor duel met Ajax en presenteert nieuwe coach
FK Vojvodina heeft in aanloop naar de return tegen Ajax in de tweede voorronde van de Conference League een trainerswissel doorgevoerd. De Servische club maakte via de officiële kanalen bekend dat Marko Savić is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer.
De trainerswissel volgt kort nadat Miroslav Tanjga zijn functie neerlegde. Op 25 juli werd bekend dat de club en de oefenmeester in goed overleg uit elkaar waren gegaan. Tanjga stond sinds maart 2025 aan het roer, maar zag Vojvodina moeizaam aan het nieuwe seizoen beginnen. De Serviërs werden uitgeschakeld door Ferencváros in de eerste voorronde van de Europa League, verloren vervolgens de eerste ontmoeting met Ajax in de Conference League en gingen ook onderuit tegen Rode Ster Belgrado, nadat de competitie nog met een overwinning was begonnen.
Clubpresident Dragoljub Zbiljić sprak tijdens een persconferentie zijn teleurstelling uit over de seizoenstart. "Het seizoen is niet begonnen zoals gepland, hoewel we ons er sinds april op hebben voorbereid. Er is nog nooit zo intensief gewerkt, noch zo'n grote drang geweest om een grote doorbraak in Europa te maken. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van mijn goede vriend Miroslav Tanjga."
Donderdag zal Savić voor het eerst als hoofdtrainer op de bank zitten tijdens het duel in de Johan Cruijff ArenA. De 42-jarige coach was eerder werkzaam bij Voždovac, FK Železničar Pančevo en Čukarički en kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging.
"Het is een eer en een voorrecht voor mij en mijn coach om hier te zijn. Er zijn eerder kansen geweest, de timing is nooit ideaal, maar we zijn gewend aan verschillende situaties en we moeten er klaar voor zijn", aldus Savić. "Een van mijn doelen was om coach van FK Vojvodina te worden. Nu is die droom uitgekomen en ik ben blij dat de club zulke hoge ambities heeft, dat er druk op ons rust, maar dat hoort bij dit werk en dat is een voorrecht. Ik ben ervan overtuigd dat we een goed resultaat kunnen neerzetten en dat een goede wedstrijd de fans ook blij zal maken."
De nieuwe trainer beseft dat zijn ploeg voor een zware opgave staat tegen Ajax, maar blijft ambitieus. "Ik heb mijn eigen visie. Of we die systematisch op deze of die manier gaan uitvoeren, hangt af van de tegenstander. Ajax is een geweldig team, met een uitstekende trainer, maar FK Vojvodina heeft ook een kwalitatief goede ploeg. We hebben vanochtend de eerste training gehad, de tweede is vanmiddag. We hebben niet veel tijd, maar we zullen proberen het plan uit te voeren en te winnen, als dat lukt."
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Vojvodina grijpt in voor duel met Ajax en presenteert nieuwe coach
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