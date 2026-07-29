Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vojvodina grijpt in voor duel met Ajax en presenteert nieuwe coach

Amber
Miroslav Tanjga
Miroslav Tanjga Foto: © Pro Shots

FK Vojvodina heeft in aanloop naar de return tegen Ajax in de tweede voorronde van de Conference League een trainerswissel doorgevoerd. De Servische club maakte via de officiële kanalen bekend dat Marko Savić is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer.

De trainerswissel volgt kort nadat Miroslav Tanjga zijn functie neerlegde. Op 25 juli werd bekend dat de club en de oefenmeester in goed overleg uit elkaar waren gegaan. Tanjga stond sinds maart 2025 aan het roer, maar zag Vojvodina moeizaam aan het nieuwe seizoen beginnen. De Serviërs werden uitgeschakeld door Ferencváros in de eerste voorronde van de Europa League, verloren vervolgens de eerste ontmoeting met Ajax in de Conference League en gingen ook onderuit tegen Rode Ster Belgrado, nadat de competitie nog met een overwinning was begonnen.

Clubpresident Dragoljub Zbiljić sprak tijdens een persconferentie zijn teleurstelling uit over de seizoenstart. "Het seizoen is niet begonnen zoals gepland, hoewel we ons er sinds april op hebben voorbereid. Er is nog nooit zo intensief gewerkt, noch zo'n grote drang geweest om een grote doorbraak in Europa te maken. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van mijn goede vriend Miroslav Tanjga."

Donderdag zal Savić voor het eerst als hoofdtrainer op de bank zitten tijdens het duel in de Johan Cruijff ArenA. De 42-jarige coach was eerder werkzaam bij Voždovac, FK Železničar Pančevo en Čukarički en kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging.

"Het is een eer en een voorrecht voor mij en mijn coach om hier te zijn. Er zijn eerder kansen geweest, de timing is nooit ideaal, maar we zijn gewend aan verschillende situaties en we moeten er klaar voor zijn", aldus Savić. "Een van mijn doelen was om coach van FK Vojvodina te worden. Nu is die droom uitgekomen en ik ben blij dat de club zulke hoge ambities heeft, dat er druk op ons rust, maar dat hoort bij dit werk en dat is een voorrecht. Ik ben ervan overtuigd dat we een goed resultaat kunnen neerzetten en dat een goede wedstrijd de fans ook blij zal maken."

De nieuwe trainer beseft dat zijn ploeg voor een zware opgave staat tegen Ajax, maar blijft ambitieus. "Ik heb mijn eigen visie. Of we die systematisch op deze of die manier gaan uitvoeren, hangt af van de tegenstander. Ajax is een geweldig team, met een uitstekende trainer, maar FK Vojvodina heeft ook een kwalitatief goede ploeg. We hebben vanochtend de eerste training gehad, de tweede is vanmiddag. We hebben niet veel tijd, maar we zullen proberen het plan uit te voeren en te winnen, als dat lukt."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Conference League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws