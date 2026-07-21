Vojvodina met vertrouwen richting 'Ajax': "Gigant na gigant"
FK Vojvodina reist met een goed gevoel toe naar het tweeluik met Ajax in de tweede voorronde van de Conference League. De Servische club herstelde zich na de Europese uitschakeling tegen Ferencváros met een overtuigende competitiezege en kijkt vol vertrouwen uit naar de ontmoeting met de Amsterdammers.
Vorige week strandde Vojvodina in de eerste voorronde van de Europa League. Ferencváros bleek over twee wedstrijden te sterk, waardoor de Serviërs werden veroordeeld tot de Conference League. Na afloop keek trainer Miroslav Tanjga alvast vooruit naar de volgende uitdaging. "Nu wacht Ajax, gigant na gigant", zei hij op de persconferentie. "Dit is ook een manier om in Europa volwassen te worden. Het zijn dure lessen, maar we gaan door."
In de Servische competitie wist Vojvodina het vertrouwen direct terug te winnen. De ploeg opende het seizoen met een overtuigende 4-0 overwinning op OFK Beograd. Nardin Mulahusejnovic, die vorig seizoen met FC Noah nog tegenover AZ stond, nam twee doelpunten voor zijn rekening.
De spits was na afloop tevreden over de start van het seizoen. "Deze overwinning betekent veel voor ons. Het is belangrijk dat we vier doelpunten hebben gemaakt, dat zorgt voor meer vertrouwen", vertelde hij via de officiële clubkanalen. "En het is lekker om twee keer te scoren. Hopelijk kunnen we op deze manier doorgaan."
Mulahusejnovic beseft echter dat Ajax van een heel andere orde is. "We weten wat voor tegenstander ons te wachten staat. We zullen alles geven om een zo goed mogelijke indruk achter te laten. Ik geloof in dit team, we zullen tot de laatste minuut vechten voor een goed resultaat."
Ook binnen de club is er veel respect voor de Amsterdamse tegenstander. In de officiële voorbeschouwing noemt Vojvodina Ajax een van de grootste clubs van Europa. "Als je totaalvoetbal zegt, bedoel je dan Ajax?", schrijft de club. "Maar de club wacht al sinds 2022 op een landstitel. Dat zorgt voor extra motivatie bij de ploeg van de nieuwe trainer Míchel, die de hoogst mogelijke ambities nastreeft."
Ajax begint donderdag met een uitwedstrijd in Servië. De aftrap in Novi Sad is om 20.00 uur. Een week later volgt de return in de Johan Cruijff ArenA, eveneens met een aftrap om 20.00 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de derde voorronde van de Conference League, waarin Shelbourne of Nõmme Kalju de volgende tegenstander wordt. Voor de verliezende ploeg eindigt het Europese avontuur.
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