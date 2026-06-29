Vol huis bij Nouri voor Oranje - Marokko: "Het tijdstip is lastig"
Voor de familie van Abdelhak Nouri staat de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko in de nacht van maandag op dinsdag in het teken van samenzijn. In gesprek met de NOS vertelt broer Abderrahim dat de speciaal ingerichte woning van Nouri tijdens de ontmoeting met familie zal zijn gevuld.
Nouri werd op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. De toen twintigjarige middenvelder liep daarbij blijvende hersenschade op en heeft sindsdien intensieve zorg nodig. Zijn passie voor voetbal is echter nooit verdwenen.
Of Nouri de wedstrijd daadwerkelijk live zal volgen, hangt af van zijn nachtrust. De aftrap is pas om 03:00 uur Nederlandse tijd, waardoor de familie geen uitzonderingen maakt op zijn vaste ritme. "Het tijdstip van drie uur 's nachts is lastig", vertelt Abderrahim. "Als hij slaapt, laten we hem slapen. Daar zijn we streng in en wijken we niet vanaf. Dan laten we het later wel zien op zijn laptop."
Rondom de wedstrijd verwacht de familie veel bezoek. Nouri woont in Amsterdam-West, vlak bij zijn ouders, en wordt dag en nacht verzorgd door familieleden. Tijdens het duel tussen Oranje en Marokko zal de woning extra vol zijn. "Het wordt volle bak met familie", blikt Abderrahim vooruit. "Ik ben benieuwd voor wie hij harder gaat juichen."
Volgens zijn broer voelt Nouri zich namelijk verbonden met beide landen. Hij heeft vrienden in zowel het Nederlands elftal als de Marokkaanse selectie, waardoor de wedstrijd voor hem een bijzondere lading heeft. Abderrahim hoopt daarom vooral dat het duel mensen dichter bij elkaar brengt. "Ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt en dat het daaromheen ook rustig blijft."
Vol huis bij Nouri voor Oranje - Marokko: "Het tijdstip is lastig"
'Tweede club uit Italië meldt zich voor Takehiro Tomiyasu (27)'
Nederlands Elftal krijgt waarschuwing voor duel: "Het is de hel!"
Fabrizio Romano spreekt gerucht over Ajax en Ter Stegen tegen
Beuker neemt afscheid van Ajax: "Daar kijk ik met trots op terug"
'Premier League-club mengt zich in strijd om Ajax-doelwit'
'Ronald Koeman voert wijzigingen door in wedstrijd tegen Marokko'
'Ajax en Ter Stegen naderen akkoord over transfer naar Amsterdam'
Ajax maakt vertrek directeur voetbal Marijn Beuker wereldkundig
'Ajax naast Ter Stegen gelinkt aan andere Duitse doelman'
'Ajacied mag hopen op lucratieve transfer, verdediger op lijstje'
Valentijn Driessen twijfelt: "Bij Ajax was hij niet onomstreden"
Van Wonderen over oud-Ajacied bij Oranje: "Hij was nog niet zover"
Wout Weghorst-transfer zorgt voor enthousiasme: "Extra wapen"
Van den Brom over komst Weghorst: "Gaat soms over dat randje"
Weghorst maakte onhandige Ajax-move: "Waren veel fans boos over"
Kramer fileert Ajax-speler: "Klein kwalletje, komt niet oprecht over"
'Ajax kan slechts vijftien procent van salaris Ter Stegen betalen'
'Ajax slaat toe; Romano meldt transfer van ruim tien miljoen euro'
Koster niet langer hoofd vrouwenvoetbal Ajax: "Wil blijven bouwen"
Forse kritiek op Weghorst: "Daar prikken supporters wel doorheen"
Yolanthe Cabau openhartig over oud-Ajacied: "Houden van elkaar"
Godts heeft hoge verwachtingen van teamgenoot: "Hij kan het"
Ten Hag verdedigt Weghorst-transfer: "Dat heeft FC Twente nodig"
Vertrokken Ajax-talent: "Ik vind dat ik de kans had moeten krijgen"
Kieft oordeelt: "Dan had hij er bij Ajax ook twintig gemaakt"
Brobbey duidelijk: "Farioli bleef me niet voor niets opstellen"
Míchel zorgt voor enthousiasme: "Als persoon geef ik hem een 10"
'Twijfels over spectaculaire Ajax-transfer: geen bod op tafel'
'Italiaanse Serie A-club meldt zich voor vertrekkende Ajacied'