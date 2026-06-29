Vol huis bij Nouri voor Oranje - Marokko: "Het tijdstip is lastig"

Voor de familie van Abdelhak Nouri staat de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko in de nacht van maandag op dinsdag in het teken van samenzijn. In gesprek met de NOS vertelt broer Abderrahim dat de speciaal ingerichte woning van Nouri tijdens de ontmoeting met familie zal zijn gevuld.

Nouri werd op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. De toen twintigjarige middenvelder liep daarbij blijvende hersenschade op en heeft sindsdien intensieve zorg nodig. Zijn passie voor voetbal is echter nooit verdwenen.

Of Nouri de wedstrijd daadwerkelijk live zal volgen, hangt af van zijn nachtrust. De aftrap is pas om 03:00 uur Nederlandse tijd, waardoor de familie geen uitzonderingen maakt op zijn vaste ritme. "Het tijdstip van drie uur 's nachts is lastig", vertelt Abderrahim. "Als hij slaapt, laten we hem slapen. Daar zijn we streng in en wijken we niet vanaf. Dan laten we het later wel zien op zijn laptop."