2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Volgende Europese topclub mengt zich in strijd om Mika Godts'

Mika Godts bij de spelersbus Foto: © Pro Shots

De belangstelling voor Mika Godts neemt verder toe. Naast eerdere interesse van Europese clubs heeft nu ook Chelsea zich gemeld voor de linksbuiten van Ajax, zo meldt Ajax Showtime. Samen met FC Barcelona en Arsenal zou de Engelse topclub momenteel het meest concreet zijn.

De naam van Chelsea is nieuw in het rijtje geïnteresseerden. Eerder werd al bekend dat onder meer AS Roma, Napoli en VfB Stuttgart in de winter navraag deden naar de vleugelaanvaller. Barcelona en Arsenal zijn hem sindsdien blijven volgen en krijgen nu dus concurrentie uit Londen.

Toch is er op dit moment nog geen sprake van concrete onderhandelingen. Volgens Ajax Showtime worden er nog geen officiële gesprekken gevoerd over een mogelijke transfer. Godts richt zich voorlopig volledig op het afronden van het seizoen in Amsterdam en hoopt daarnaast mogelijk in actie te komen op het WK met België.

Gerelateerd:
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

Wout Weghorst naar FC Twente? "Daar is de leiding van overtuigd"

0
Leon ten Voorde

Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Bekijk meer video’s
