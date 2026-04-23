'Volgende Europese topclub mengt zich in strijd om Mika Godts'
De belangstelling voor Mika Godts neemt verder toe. Naast eerdere interesse van Europese clubs heeft nu ook Chelsea zich gemeld voor de linksbuiten van Ajax, zo meldt Ajax Showtime. Samen met FC Barcelona en Arsenal zou de Engelse topclub momenteel het meest concreet zijn.
De naam van Chelsea is nieuw in het rijtje geïnteresseerden. Eerder werd al bekend dat onder meer AS Roma, Napoli en VfB Stuttgart in de winter navraag deden naar de vleugelaanvaller. Barcelona en Arsenal zijn hem sindsdien blijven volgen en krijgen nu dus concurrentie uit Londen.
Toch is er op dit moment nog geen sprake van concrete onderhandelingen. Volgens Ajax Showtime worden er nog geen officiële gesprekken gevoerd over een mogelijke transfer. Godts richt zich voorlopig volledig op het afronden van het seizoen in Amsterdam en hoopt daarnaast mogelijk in actie te komen op het WK met België.
