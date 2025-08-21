'Volgende Franse club klopt aan bij Ajax voor Brian Brobbey'

Eerder deze week meldde Stade Rennes zich met ruim twintig miljoen euro bij Ajax voor de spits. Beide clubs zijn al ver in de onderhandelingen, maar het is nog altijd de vraag of Brobbey een transfer naar Rennes ziet zitten. Nu heeft ook Lille de interesse kenbaar gemaakt. De Franse club hoopt Brobbey met Europa League-voetbal te kunnen overtuigen een betere optie te zijn dat Rennes.

Brobbey zelf heeft in een eerder stadium al kenbaar gemaakt wel een transfer te willen maken deze zomer. Voorlopig neemt de Amsterdammer, die ook sluimerende interesse uit Italië, Duitsland en Engeland geniet, de tijd. Bronnen rondom de speler zeggen dat nog minimaal een half jaar bij Ajax blijven ook serieuze een optie is.