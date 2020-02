Geschreven door Mitch Marinus 20 feb 2020 om 21:02

Ajax heeft donderdagavond een enorm frustrerende nederlaag geleden. In de eerste helft kwam de ploeg op achterstand na een goal van Deyverson en dus leek Ajax volgende week een 1-0 nederlaag goed te moeten maken. Enorm Naïef gaf Ajax de Spanjaarden nog de mogelijkheid de kans om ook de 2-0 te maken, waardoor er een flinke klus staat te wachten.

Nadat de Ajacieden ruim twee maanden de tijd hadden om de uitschakeling in de Champions League te verwerken en de focus te verleggen op de Europa League, was het donderdagavond zover. De eerste wedstrijd bij de laatste 32 tegen Getafe. Ten Hag moest in Madrid, waar vorig jaar rond deze tijd zo’n 12 kilometer verderop geschiedenis werd geschreven, enkele knopen doorhakken.

Vooraf kondigde de hoofdtrainer al aan dat Bruno Varela op doel zou staan. Daarnaast mocht Álvarez naast Blind centraal achterin starten en ook Ziyech werd fit genoeg bevonden voor een basisplaats. Ook de welbekende ‘Champions League aanval’ zal ongetwijfeld door Ten Hag zijn afgewogen, maar uiteindelijk was het Traoré in plaats van Tadic die startte in de punt van de aanval.

Vervelende ploeg

De gehele eerste helft werd de aanval van de Amsterdammers echter niet tot nauwelijks gevonden. Ajax had enorm moeite om zich onder de druk van Getafe uit te spelen en de Spanjaarden creeërden via Deyverson en Maksimovic wat kansjes. De eerste van de twee opende dan ook na 37 minuten de score, waarna de speler deze goal provocerend voor het uitvak vierde. Dit resulteerde in een aansteker op zijn lichaam, waarna hij de nodige theater maakte. Ook na het laatste rustsignaal ging de speler verder met provoceren en was het duidelijk dat het een vervelende moeilijke avond voor de Ajacieden ging worden.

Aan het einde van de tweede helft kwam Ajax er voetballend beter doorheen, wat resulteerde in twee kansjes voor Huntelaar en Babel. Desondanks was, gezien het wedstrijdbeeld, een 1-0 nederlaag een aardig resultaat om volgende week te herstellen. Echter was het invaller Schuurs die in de laatste minuut naïef indribbelde en de Spanjaarden de kans gaf om een overtalsituatie uit te spelen. De poging van Kenedy viel wat gelukkig, via het been van Dest, achter Varela. Daardoor staat er volgende week een enorme uitdaging voor de Ajacieden op het programma.

Uitverkochte Johan Cruijff ArenA

Volgende week donderdag moet Ajax, in een uitverkochte Johan Cruijff Arena, alle zeilen bij zetten om de volgende ronde te kunnen behalen. Dit zal de ploeg zonder Tagliafico moeten doen, want de Argentijn is geschorst. Komende zondag staat er eerst een bezoek aan Almelo te wachten, waar Ajax de laatste twee seizoenen wegging zonder punten