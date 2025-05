"Volgens mij kan Farioli niks anders meer dan Weghorst opstellen"

Ajax speelde zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam en daardoor kan PSV het gat komend weekend weer verkleinen tot 'slechts' vier punten. De ploeg van trainer Peter Bosz moet dan in eigen huis wel zien te winnen van Fortuna Sittard.

Jan Boskamp stelt de Ajax-fans echter alvast gerust en denkt niet dat de titelstrijd nog spannend gaat worden. “Ajax wordt kampioen. Het is nou niet zo dat ze helemaal weg werden gespeeld door Sparta. Op het eind had Ajax er vijf kunnen maken", vertelt hij in de podcast 'Boskamp en kleine Gijp'.

De voormalig profvoetballer is benieuwd of trainer Francesco Farioli zijn opstelling gaat veranderen na het teleurstellende resultaat. “Weghorst is ook niet mijn favoriet, maar normaal gesproken moet hij wel spelen", legt hij uit. "Hij maakte het verschil, daar kwamen ook al die kansen uit. Het inspelen en laten vallen. Als je Brobbey inspeelde, dan sprong die bal twee meter van zijn voet af. Ik denk dat Farioli denkt dat het wel een keer komt als hij Brobbey vertrouwen blijft geven. Maar dat is al het hele jaar zo. Dan moet je zeggen: ‘Jongens, dit gaat niet meer’", adviseert Farioli.

“Ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen", vervolgt de Feyenoord-fan. "Ik denk dat Weghorst gaat spelen, dat kan niet anders. Al vind ik het wel leuk dat hij vertrouwen geeft aan jonge spelers, maar op een gegeven moment houdt dat op. Nu moet hij een beslissing nemen. Volgens mij kan hij niks anders meer dan Weghorst opstellen. Maar misschien gaat Weghorst in één keer heel anders spelen dan in die laatste twintig minuten. Farioli ziet hem natuurlijk elke dag op de training", besluit Boskamp over de Italiaanse oefenmeester.