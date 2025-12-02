Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
"Volgt de KNVB die straf, dan is Ajax-Feyenoord in leeg stadion"

Arthur
bron: Feyenoord Transfermarkt
De wedstrijd is stilgelegd
De wedstrijd is stilgelegd

Feyenoord neemt het zondag 14 december op tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Na een nieuw vuurwerkincident in Amsterdam wordt De Klassieker mogelijk zonder supporters gespeeld.

Rutger van Feyenoord Transfermarkt stelt op X dat de KNVB een beslissing moet nemen over een wedstrijd zonder publiek. "Als de KNVB de strafuitspraak volgt, speelt Ajax tegen Feyenoord in een leeg stadion. Er zat namelijk geen termijn op de voorwaardelijke straf." Ajax kreeg die voorwaardelijke straf na Ajax-Feyenoord in 2023.

In het statement van de KNVB stond: "De voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder publiek die Ajax nog had staan vanwege een eerder vuurwerkincident bij Ajax-Feyenoord in 2022, blijft eveneens van kracht." Eerder dit seizoen werd Ajax-SC Heerenveen ook al stilgelegd vanwege veel vuurwerk op de tribunes, maar daar werd nog geen straf voor opgelegd. Zondagavond ging het dus opnieuw fout, ditmaal tegen FC Groningen. Toen werd de wedstrijd definitief gestaakt, waardoor een zware straf te verwachten is.

Ajax heeft zelf al wel maatregelen genomen. Zo blijft de F-Side sowieso leeg bij de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Ook is de laatste training voor het beladen duel niet openbaar.

