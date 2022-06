Geschreven door Idse Geurts 15 jun 2022 om 11:06

De KNVB heeft woensdagochtend het volledige conceptprogramma van het nieuwe eredivisieseizoen bekendgemaakt. Hierdoor weet Ajax wanneer alle wedstrijden van het seizoen gespeeld gaan worden. Ook de data van de topwedstrijden zijn nu dus bekend. Toch is het programma nog onder voorbehoud. Vanwege Europese wedstrijden en andere externe gebeurtenissen, kan het programma immers anders uitpakken.

Ajax speelt de eerste topper van het seizoen op zaterdag 30 juli. Dan vecht de landskampioen tegen bekerwinnaar PSV om de Johan Cruijff Schaal. Normaal gesproken vindt deze wedstrijd plaats op een zondag, maar PSV speelt de dinsdag erna een voorronde van de Champions League. Door de wedstrijd op zaterdag te spelen krijgen de Eindhovenaren dus paar dagen rust.

Op 18 september staat de volgende topwedstrijd voor Ajax op het programma. Dan gaan de Amsterdammers op bezoek bij AZ. De volgende topper vindt pas plaats in november. Deze datum staat nog niet geheel vast, maar 5 of 6 november speelt Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen PSV. Natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd, aangezien beide ploegen weer de belangrijkste kandidaten zullen zijn voor het kampioenschap.

De eerste Klassieker vindt echter pas plaats op 22 januari 2023. Dit komt mede doordat de competitie stilligt tussen november en december. Het WK in Qatar wordt immers gespeeld tussen 21 november en 18 december. Hierna krijgen de spelers twee weken rust. In de laatste drie maanden van de competitie speelt Ajax nog de resterende toppers tegen Feyenoord, PSV en AZ.

Het belooft in elk geval weer een spannend seizoen te worden. Zeker, aangezien het nog onduidelijk is hoe Ajax gaat functioneren onder nieuwe trainer Alfred Schreuder. Schreuder zal zijn eredivisie-vuurdoop beleven in Sittard. Het komende seizoen is Fortuna Sittard op zaterdag 6 augustus de eerste tegenstander van Ajax.