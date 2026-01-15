Groeten uit Grolloo
"Voor Ajax-fans hopen dat de aanvoerder zonder band snel terug is"

Cherine
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Ajax kwam woensdagavond slecht voor de dag in Alkmaar door een 6-0 nederlaag, met enkele spelers die volgens journalist Mike Verweij de negatieve kroon spanden. Hij wijst ook op het gemis van Youri Baas en Wout Weghorst en benoemt in zijn analyse voor De Telegraaf onder meer Josip Sutalo.

"De verdediging van Ajax is een topclub onwaardig, waarbij een van de laatste miskopen van Sven Mislintat, Josip Sutalo, de kroon spande', begint Verweij. Een andere basisspeler met een ongelukkige hoofdrol, is Owen Wijndal. "Op het moment dat Ajax al een verloren wedstrijd speelde, liet Owen Wijndal zich gaan."

"De voormalige verdediger van AZ, die door het thuispubliek werd uitgefloten, uitte zijn frustratie en moest met rood inrukken. Met elf-tegen-elf was de nederlaag uiteraard ook onvermijdelijk geweest, maar de kans op een historische afgang minder groot. Dom, dom, dom dus van Wijndal, die zijn ploeggenoten in de steek liet", vervolgt de Ajax-watcher.

In Ajax-doelman Vitezslav Jaros ziet Verweij de derde dissonant. "Hij heeft al meerdere duels van Ajax laten zien in potentie een prima keeper te zijn, maar zondag tegen Telstar en in het duel met AZ bakte de Tsjech er niets van. Bij elk afstandsschot van de thuisclub had de Liverpool-huurling woensdag meer weg van een volleyballer dan van een doelman. Daarna zorgde Jaros voortdurend voor onrust", schrijft hij. 

Ajax had met twee afwezigen beter gespeeld, volgens Verweij. "Wout Weghorst is vaak het mikpunt van kritiek, maar wat had Ajax zijn voetbalbezetenheid tegen AZ goed kunnen gebruiken." Verweij gaat benoemd vervolgens Youri Baas. "Dat Youri Baas de slotfase van vorig seizoen miste door een liesblessure, werd Ajax noodlottig in de kampioensrace met PSV. En ook in Alkmaar, waar de linksbenige centrale verdediger door een lichte kwetsuur ontbrak, bleek de absentie van de sterke opbouwer en verdediger een onoverkomelijk probleem."

"De statistieken wijzen uit dat er een wereld van verschil is tussen het Ajax mét en het Ajax zónder Baas. Voor de fans is te hopen dat de leider zonder aanvoerdersband snel weer terug is", aldus Verweij.

Het laatste Ajax Nieuws Mike Verweij
