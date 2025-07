'Voor Ajax te dure Roefs nu in belangstelling van Franse club'

Nu lonkt voor Roefs een transfer naar de Franse Ligue 1. Volgens L'Équipe staat de 22-jarige doelman namelijk in de belangstelling van Lille OSC. De sluitpost moet in Noord-Frankrijk de opvolger worden van Lucas Chevalier, die voor een miljoenentransfer naar Paris Saint-Germain staat.

Roefs is niet de enige kandidaat bij Lille, want ook de twintigjarige Guillaume Restes van Toulouse FC staat op het lijstje. Met Lille kan Roefs een mooie transfer maken, want de Franse club eindigde vorig seizoen als vijfde en speelt daardoor de komende voetbaljaargang in de Europa League. Afgelopen seizoen bereikte Lille nog de achtste finales van de Champions League, waarin Borussia Dortmund te sterk bleek.