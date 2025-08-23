"Voor Brobbey is er belangstelling uit Saoedi-Arabië en Italië"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Lentin Goodijk verwacht dat er nog wel wat gaat gebeuren bij de club uit Amsterdam. De verslaggever is benieuwd hoeveel spelers er nog gaan vertrekken bij de club uit Amsterdam.

"Zo wordt er ook nog getrokken aan de spelers van Ajax, onder wie Brian Brobbey. Voor hem is er belangstelling uit Saoedi-Arabië, Italië, Engeland, Duitsland en Frankrijk", verklapt hij op de website van Voetbal International. "Een eventuele transfer van Brobbey zal Ajax in eerste instantie gebruiken voor het aantrekken van een nieuwe nummer 6", weet Goodijk.

"Dat betekent dat het nog maar de vraag is of er dan ook nog een nieuwe spits naar Amsterdam komt. Ook daar heeft Ajax de nodige opties voor in beeld, maar het moet wel passen", benadrukt hij. "Anders denkt de club met Bertrand Traoré en de jonge Don-Angelo Konadu (19) ook dekking in huis te hebben achter eerste spits Wout Weghorst."