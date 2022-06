Geschreven door Redactie 05 jun 2022 om 11:06

Hoewel het seizoen momenteel bijna afgelopen is, zijn er toch nog wat wedstrijden die hier en daar gespeeld moeten worden. Uiteraard is het sinds afgelopen woensdag bekend dat Ajax wederom de kampioen van Nederland is geworden. Na een overtuigende winst is het met 5-0 wel weer duidelijk geworden dat Ajax gewoon de betere ploeg in de Eredivisie is. Met het kampioenschap op zak is het dan ook alweer bijna tijd om de pijlen te richten op volgend seizoen. Nu Ten Hag als coach zal vertrekken is het mogelijk dat het een en ander in het team gaat veranderen. Schreuder gaat het stokje overnemen en dat is voor Ajax als club een prettige vervanger van Ten Hag. Het is momenteel dan ook afwachten hoe volgend seizoen eruit zal gaan zien voor het eerste team van Ajax.

