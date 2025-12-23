Voor in de agenda: KNVB maakt speelschema rest van seizoen bekend

De KNVB heeft dinsdag het volledige speelschema voor de tweede seizoenshelft van de Eredivisie naar buiten gebracht. De volgorde van de wedstrijden stond al vast, maar nu zijn ook alle data bekend. Ajax hervat het seizoen met een uitwedstrijd bij Telstar, terwijl De Klassieker tegen Feyenoord gepland staat op zondag 22 maart om 14:30 uur in De Kuip.

Ajax begint januari met het uitduel tegen Telstar op zondagmiddag. Daarna volgen twee thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA: tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam, beide op zaterdagmiddag om 16.30 uur. Naast de Eredivisie-verplichtingen staat januari ook in het teken van andere competities. Ajax speelt twee Champions League-wedstrijden op 20 en 28 januari en reist op woensdag 14 januari af naar AZ voor een bekerduel in de Eurojackpot KNVB Beker.

In februari komt Ajax vier keer in actie in de Eredivisie. De uitwedstrijden tegen Excelsior en AZ worden op zondagmiddag gespeeld, terwijl Fortuna Sittard en NEC op zaterdagavond naar Amsterdam komen. Mocht Ajax de kwartfinales van de beker bereiken, dan worden die tussen 3 en 5 februari gespeeld. Ook Europees kan februari druk worden: bij plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League wachten dan twee tussenrondes op 17 of 18 februari en een week later op 24 of 25 februari.

Maart brengt opnieuw vier competitiewedstrijden. Ajax gaat op bezoek bij PEC Zwolle op zondag en speelt een zaterdagwedstrijd tegen FC Groningen. Daarna volgen een thuisduel met Sparta Rotterdam op zaterdag en de beladen ontmoeting met Feyenoord in Rotterdam op zondag 22 maart. In dezelfde maand kunnen eventueel ook de halve finales van het bekertoernooi worden gespeeld.

In april staan er drie Eredivisie-wedstrijden op het programma, allemaal op zaterdag. Ajax speelt thuis tegen FC Twente en gaat op bezoek bij Heracles Almelo en NAC Breda. De bekerfinale staat gepland op zondag 19 april, mits Ajax zover weet te komen.

Het seizoen wordt in mei afgesloten met een thuiswedstrijd tegen PSV op zaterdag, gevolgd door twee zondagmiddageduels: thuis tegen FC Utrecht en uit bij sc Heerenveen.

Bekijk het volledige speelschema voor de rest van het Eredivisie-seizoen 2025/2026 hier.