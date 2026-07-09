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"Voor jongens uit de Ajax-opleiding geldt een andere standaard"

Niek
Nick Verschuren tijdens de voorbereiding bij Sparta Rotterdam
Nick Verschuren tijdens de voorbereiding bij Sparta Rotterdam Foto: © Pro Shots

Nick Verschuren heeft het vooralsnog prima naar zijn zin bij Sparta Rotterdam. De centrumverdediger - die in de zomer overkwam van Ajax - stond volgens RTV Rijnmond in de belangstelling van meerdere Eredivisieclubs, maar koos voor de nummer 10 van Nederland. 

"Hun verhaal was gewoon goed. Ze legden uit waarom ik goed bij hun gewenste speelstijl zou passen", blikt hij terug. "Sparta houdt van hard werken. Van jongens met schijt. Van jongens die lef hebben. Dat ligt goed bij mij", aldus Verschuren, die bij Ajax niet in de toekomstplannen voorkwam. 

"Ik kan prima voetballen, maar voor jongens uit de Ajax-opleiding geldt een andere standaard", vervolgt de mandekker. "En als ik het met hen vergelijk, is het inderdaad wat minder. Maar ik kom prima uit de voeten", benadrukt Verschuren, die bij Sparta Rotterdam gaat samenwerken met trainer Rogier Meijer. 

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