"Voor Michel is te hopen dat Cruijff met hem meer geduld heeft"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Tom Knipping toont zich in het weekblad van VI kritisch over trainer Mïchel Sánchez. De verslaggever is benieuwd hoeveel krediet de Spaanse oefenmeester heeft.
"Hij zal niet zoals vorig seizoen gaan degraderen, maar nu een kwart van de competitie is gespeeld, is het natuurlijk wel uitermate teleurstellend dat Ajax na alle dure instant-succes-aanwinsten opnieuw vijfde staat. Slechts één van de vijf thuisduels werd gewonnen", constateert Knipping.
"Na het gelijkspel tegen NEC zal Ajax opnieuw de achtervolging op alle concurrenten moeten inzetten", vervolgt hij. "Voor trainer Michel is te hopen dat Jordi Cruijff met hem meer geduld heeft dan de coach van Jong Ajax (Oscar Garcia, red.) vorig seizoen", besluit Knipping over de technisch directeur van Ajax.
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